Campo de Golf en Huatulco será Área Natural Protegida: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya que se terminó la concesión otorgada a Grupo Salinas de la operación de un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, por decreto será un Área Natural Protegida.

Dijo que inicialmente se le planteó al grupo empresarial que adquiriera el terreno en 500 millones de pesos para comprar uniformes para estudiantes en el estado.

Foto: Presidencia

“Como ya no quieren adquirirlo, que eso de los 500 millones los íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca, y ya conseguimos lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca, ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque, en una reserva natural porque tiene una playa, que queremos que sea pública”, explicó.

Dijo que en su gobierno se están recuperando las playas publicas que durante los gobiernos neoliberales se volvieron privadas.

“Está por salir el decreto en donde se declara reserva natural protegida para unir dos grandes reservas, arreglarlo para un parque para del disfrute de todo el pueblo y utilizar la playa pública”, enfatizó.

Tras ser cuestionado sobre el empresario que ha dicho que no va soltar el campo de golf hasta después de 2027 y si entrarían en una pugna, dijo que podría ocurrir.

"Está por declararse, puede haber, porque todo mundo tiene derecho a inconformarse, y estamos hablando de los jueces, cómo actúan, pero legalmente ya no hay contrato, porque ya se venció, fue una concesión que se otorgó y se venció la concesión, el término de la concesión creo que el año pasado o el 2022 o 2023 y ya no se renovó ¿por qué? no sé", aclaró.

