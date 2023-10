AMLO quiere más áreas naturales protegidas, ahora va por un campo de golf en Huatulco

El presidente López Obrador adelantó en la mañanera de este martes que declarará como Área Natural Protegida un campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca, que fue concesionado a un privado. En Palacio Nacional, el mandatario federal no dio mayores detalles sobre dicha unidad deportiva. Sin embargo, el 8 de agosto del 2022, López Obrador confirmó que estaba por vencer el convenio del gobierno federal sobre un campo de golf en Huatulco, que otorgaba su concesión a Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Hoy, el tabasqueño reveló que le ofrecieron al concesionario que comprara el campo de golf, pero no hubo acuerdo. “Estamos por convertir en área natural protegida, un campo de golf en Huatulco que quisimos vender a quien lo tiene desde hace algún tiempo, pagando una renta. No es suficiente la renta, no es buen negocio público y está en medio de dos áreas naturales protegidas y con una playa pública.

“Entonces, quisimos que la empresa que tiene el campo de gol se quedara con él. Se hizo un avalúo público, vale como 500 o 600 millones de pesos, queríamos que ese dinero se utilizara, entre otros cosas, para hacer los uniformes escolares a los niños de Oaxaca. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, decidieron que no les convenía”, dijo.

Por ello, López Obrador dijo que van a convertir ese campo en reserva natural protegida, para unir los dos polígonos que ya son área natural protegida. Cabe señalar que el 5 de octubre pasado, en la mañanera en Palacio Nacional se informó que el presidente emitirá antes de diciembre próximo 22 decretos más, para dejar en su sexenio 43 áreas naturales protegidas.

AMLO quiere ser el presidente más ecologista de la historia

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez

