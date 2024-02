Qué es el bono sexenal y a quién se le daba

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen un millón 606 mil servidores públicos que integran las 312 instituciones que conforman a la Administración Pública Federal (APF) hasta 2019, año en que hubo un aumento de personal en funciones de seguridad nacional, gobierno y política interior y seguridad pública.

De dicha cantidad, 68.4% del personal de la Administración Pública Federal era de base o sindicalizado, 17.2% era de confianza y 9.9% del personal tenía contrato eventual o por honorarios. Además, del total de servidores públicos, 51.8% eran hombres y 48.2%, mujeres. Estos empleados del Estado, también llamados servidores públicos o burócratas, solían recibir una compensación a final de la administración del presidente en turno, a lo que se llama coloquialmente como "bono sexenal".

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador será el más corto en la historia contemporánea, pues este gobierno durará dos meses menos que el de los demás presidentes. AMLO será el primer mandatario federal mexicano en dejar su cargo un 1 de octubre, al contrario de otros mandatarios que lo hacían el 1 de diciembre.

Y en la víspera del fin de su sexenio, AMLO habló sobre el bono sexenal y fue tajante al respecto, pues afirmó que no habrá compensación para los servidores públicos, pues sólo salarios y la parte proporcional del aguinaldo están contemplados en el Presupuesto 2024. "Ya no hay malas costumbres; (bono de fin de sexenio) no está en el Presupuesto, están los salarios y la parte proporcional del aguinaldo porque los trabajadores de confianza terminamos en septiembre, los de base siguen", dijo.