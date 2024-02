El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este martes que al final de su sexenio se entregue a los trabajadores de confianza un “bono sexenal”, como sucedió al término de gobiernos anteriores, pues dijo eso no está en el presupuesto ni va con la política que implementó de austeridad Republicana.

“Pues sí, ya no hay malas costumbres, eso no está presupuestado”, respondió a la prensa en la ‘mañanera’ en Palacio Nacional.

AMLO negó un pago "extra" a sus colaboradores al final del sexenio | FOTO / CUARTOSCURO

AMLO les dice no a la "compensación" por final de su sexenio

-¿Adiós al bono sexenal? -se insistió.

“Sí, es que eso no está en el presupuesto. Están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza; los trabajadores de base no tienen problema de nada. Nosotros tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”, respondió.

Reiteró que el erario público es dinero el pueblo, por lo que el gobierno sólo lo administra y lo debe de cuidar mucho.

“Ojalá y lo comprendan quienes tenían privilegios, ya no los tienen y se molestan con nosotros”, dijo.

AMLO señala que su oficina ha gastado menos que los sexenios anteriores. | FOTO / CUARTOSCURO

López Obrador se dice orgulloso de mantener la austeridad en su gobierno

Destacó que para él “es un motivo de orgullo” predicar con el ejemplo de la austeridad, pues cuando él llegó en 2018 a la Presidencia de la República su oficina ejerció un presupuesto de 3 mil 681 millones de pesos, mientras el año pasado solo gastó 533 millones.

“Y funciona bien la presidencia, está funcionando bien. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”, señaló.