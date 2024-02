A 5 años de la condena de “El Chapo”, 3 misterios que siguen sin resolver

Joaquín Guzmán Loera fue condenado por un jurado federal de Estados Unidos hace 5 años, cuando luego de tres meses de juicio, el 12 de febrero de 2019 "El Chapo" fue hallado culpable de los 10 cargos que incluye los delitos de narcotráfico, así como uso de armas de fuego y conspiración para lavado de dinero.

Entre los 14 testigos que ayudaron a procesar al capo, participaron Rey y Vicente Zambada (hijos de Ismael “El Mayo” Zambada), Miguel Martínez, Tirso Martínez, Dámaso López y Alex Cifuentes, todos formaron parte del cártel de Sinaloa, de acuerdo con información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

"El Chapo" cumple cadena perpetua en EU. Foto: Archivo

Pasarían cinco meses para que “El Rápido” escuchara la condena dictada por el juez federal de distrito Brian M. Cogan el 17 de julio del mismo año. Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua más otros 30 años en prisión al ser el principal líder de “una empresa criminal sistemática” que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato.

Tres misterios que siguen sin resolver sobre “El Chapo”

Para 2012, Joaquín Guzmám Loera fue ingresado en la lista de las personas más ricas del mundo de acuerdo con la medición realizada por la revista Forbes, de acuerdo con las pruebas presentadas en el llamado Juicio del Siglo, el narcotraficante contaba con varias fincas en el país, además de un zoológico privado, yates y una flota de jets, según la BBC.

Tras recibir sentencia, Guzmán Loera tuvo que pagar la cantidad de 12 mil 666 millones de dólares de acuerdo con un cálculo basado en el valor del mercado de las drogas que trasladó el narco a Estados Unidos, cantidad que fue señalada como “conservadora”; sin embargo, durante el juicio no se esclareció en dónde quedaron los activos del “Chapo”.

Joaquín Guzmán denunció que es torturado en la prisión. Foto: Archivo

El abogado de Joaquín Guzmán, Jeffrey Lichtman, afirmó que “el gobierno no ha localizado ni un centavo de sus activos”, dijo citado por el medio.”Si no hay activos, no hay nada que pagar”, acotó el jurisconsulto sobre el primero de los misterios sin resolver. Mientras que el segundo misterio es sobre las redes financieras del capo.

En el Juicio del Siglo los fiscales presentaron testimonios y pruebas sobre el empleo de automóviles e incluso aviones que usó “El Chapo” para mover los millones de dólares de las ganancias del trasiego de drogas ilícitas. Así, el narco ocultó las ganancias en residencias privadas, una empresa aseguradora y en tarjetas de débito o cuentas bancarias.

Emma Coronel acompañó al "Chapo" durante el Juicio del Siglo. Foto: Archivo

En ese sentido, no se dieron a conocer el nombre de los bancos donde el narco lavó el dinero, así como de los banqueros que participaron en las millonarias transacciones. Antes del juicio, se descubrió que el banco británico HSBC movió 881 millones de dólares de organizaciones del narco, incluído el cártel de Sinaloa.

Finalmente, el testimonio de Alex Cifuentes, narco colombiano y cercano al “Chapo”, testificó que Guzmán Loera pagó 100 millones de dólares al entonces presidente Enrique Peña Nieto para evitar que tuviera que seguir escondiéndose de las autoridades, administración que fue la encargada de extraditar el líder criminal.

Aunque el exjefe de oficina de Peña Nieto, Francisco Guzmán, negó la acusación de Cifuentes, el tema siguió sin comprobarse aunado a otros pagos millonarios para sobornar a servidores públicos de alto nivel como el caso del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a quien “El Chapo” también le entregó una fortuna.

