Plástico, bisutería y decoraciones: de esto es la tienda que se incendia en el Centro de la CDMX

Bomberos de la Ciudad de México fueron requeridos en la calle Argentina número 22-b, entre Calle San Ildefonso y Justo Sierra, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Una bodega y tienda de productos de plástico, piedras, bisutería, inciensos, entre otras cosas para el hogar y para el uso personal.

Se trata de una tienda llamada Tiara, que tiene diversas sucursales por el Centro Histórico, pero también en otros estados del país. Se dedican a la venta de productos chinos, la mayoría de ellos hechos de plástico que pueden ser inflamables y arder con rapidez, razón por la que ha costado más de una hora controlarlo.

Sigue leyendo: Incendio en Plaza Comercial del Centro de la CDMX moviliza a los servicios de emergencia

¿De qué es la tienda que se incendia en el Centro Histórico de la CDMX?

Crédito: SSC

Algo de lo más destacado que tienen dentro de su tienda tiene que ver con los productos de temporada; por ejemplo, en estas fechas y desde hace un par de semanas hay tema de San Valentín. Venden rosas, globos con frases románticas, bolsas de regalo de cartón, además de cajas, tazas o velas.

También ya tienen un par de secciones que tienen que ver con las vacaciones de cara a la Semana Santa, donde la mayoría de la población tiene pensado irse a la playa o algún otro destino. Para estos viajes tienen ya algunos vasos, termos, salvavidas de diferentes figuras, e incluso almohadas para viajes.

Crédito: Captura de pantalla

Estas son las secciones que tienen en su tienda:

Juguetes

Rebajas

San Valentín

Bisutería

Cuarzos

Damas

Hogar

Incienso

Accesorios para mascotas

Moda

Papelería

Piedras y Minerales

Primavera

ReligiónSalud e higiene

Smoke Shop

Tecnología

Vacaciones

Velas

Artesanías

Bolsas y Monederos

Decoración

Fiesta

Llaveros

Crédito: Redes sociales

¿Dónde se ubican estas tiendas de bisutería en el centro y otros estados?

En caso de que quieras visitar alguna de estas tiendas de bisutería, puedes hacerlo en las 9 tiendas que tienen en la Ciudad de México, una más en Guadalajara, una en Puebla y una en Mérida. Sus horarios con de lunes a viernes de 9:30 AM. las 18:00 horas; y los sábados de 11:00 AM a 6:00 PM. No hay servicio los domingos:

Te puede interesar: "No hay heridos" en bodega que arde en pleno Centro Histórico, confirma Jefe Vulcano | FOTOS