"No hay heridos" en bodega que arde en pleno Centro Histórico, confirma Jefe Vulcano | FOTOS

Un fuerte incendio al interior de una bodega de productos chinos en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc ha provocado la intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. La calle República de Argentina, donde se ubica el recinto afectado, ha sido acordonada por Protección Civil.

En entrevista con N+, el Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que no hubo heridos tras el siniestro que se ha registrado esta noche en la capital, sin embargo, reconoció que aún tomará tiempo sofocarlo en tu totalidad, se presume que fue provocado por un corto circuito.

"Por fortuna no había ninguna persona al interior de la bodega afectada, las características del sitio provoca que sea difícil ingresar al punto del fuego", declaró Pérez Cova

El funcionario señaló que no hay más negocios afectados por el incendio, el siniestro solamente es en una bodega de productos de bisutería, decoraciones, bolsas, velas, etc. "No fue necesario desalojar a personas de los edificios aledaños para atacar las llamas", agregó.

Pérez Cova pide a los dueños de la Ciudad de México que siempre verifiquen que las instalaciones eléctricas se encuentren en las mejores condiciones, con ayuda de especialistas a través de una revisión. "También invito a la ciudadanía mexicana a que no sobrecargue las conexiones, esto con el objetivo de no provocar un incendio", explicó.