Colosio pide a AMLO no politizar el tema del homicidio de su padre

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en su conferencia mañanera sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta - candidato presidencial asesinado en 1994 - su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, arremetió contra el titular del Ejecutivo y pidió que no se politice el caso de su padre.

"Si no tuviera intención de hacer político el caso, no tendría porque estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación", sentenció el alcalde de Monterrey. El hijo de Colosio Murrieta aseveró que en el país urge una fase de reconstrucción, la cual solo se logrará mediante el perdón de lo que sucedió en el pasado.

¿Qué dijo Luis Donaldo Colosio sobre su padre?

El alcalde de Monterrey pide que no se politice el caso de su padre. Foto: cuartoscuro.

"En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una critica fase de reconstrucción, y la primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado", dijo Colosio Riojas al hablar sobre las declaraciones del presidente de México sobre el asesinato del que fuera el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cabe mencionar que fue el pasado 29 de enero, cuando Colosio Riojas pidió al presidente de México que indultara a Mario Aburto - señalado por el homicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta - para así permitirle a su familia sanar una herida del pasado. "Yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto (y) permita que tanto mi familia como México sanemos", dijo el alcalde de Monterrey, luego de que Mario Aburto consiguió un amparo por parte de un Tribunal Colegiado.

¿Qué dijo AMLO sobre el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta?

El presidente aseguró que no dará carpetazo al caso. Foto: cuartoscuro.

Al respecto, el presidente retomó el tema en su conferencia mañanera y comentó que él no dará un carpetazo al homicidio del candidato presidencial. No obstante, esto ocasionó que el alcalde de Monterrey señalara al titular del Ejecutivo de querer politizar el asesinato de su padre.

“Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, y sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, en lo que a mí corresponde, de que no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo”, afirmó el presidente durante su conferencia matutina.