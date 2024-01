AMLO rechaza dar indulto a Mario Aburto por el asesinato de Colosio: "No voy a dar carpetazo"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le mandó un mensaje al hijo de Luis Donaldo Colosio y explicó que no le es posible darle indulto a Mario Aburto por el asesinato de su padre, ya que se trata de un asunto de Estado en el que él no tiene intromisión, sin embargo, espera que se continúe la investigación y no se de un "carpetazo". Esto tras la solicitud de Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, quien asegura que hubo manipulación en el caso.

La solicitud surge tras la información que divulgó la Fiscalía General de la República sobre Jorge Antonio "S", el presunto segundo involucrado en el homicidio del priista Luis Donaldo Colosio en 1994, quien se encontraba en un mítin en Tijuana cuando recibió un balazo en la cabeza y perdió la vida 2 horas después.

Explicó que el primer implicado, Mario Aburto, pertenecía al Cisen durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente fue puesto en libertad.

Luis Donaldo Colosio fue asesinado con un balazo en la cabeza en 1994

"La comisión de derechos hujmanos se solicita a la fiscalía que se indague sobre el segundo tirador, y llega a la conclusión de que sí hay un segundo tirador y solicita orden de aprehensión, presenta todas las pruebas. Ayer un juez rechaza la orden de aprehensión", explicó.

El mandatario mexicano aseguró que no tiene la intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos y reiteró la importancia de evitar a toda costa la impunidad en un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, podría tener relación con una institución del Estado.

FGR confirma la participación de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Ayer 29 de enero la Fiscalía General de la República, dio a conocer que el segundo implicado en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Jorge Antonio "S", agente del Cisen, habría sido liberado por el posible encubrimiento del exsecretario de Seguridad y en ese entonces subdirector operativo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Genaro García Luna.

La dependencia federal afirma que el señalado estuvo presente en la escena del crimen y hubo tan solo segundos de diferencia entre los disparos de ambos agresores. Además, se confirmó que la sangre del acusado encontrada en su ropa pertenecía a la víctima, mientras que hay testigos que señalan al acusado en el lugar de los hechos.

La Fiscalía aseguró que pese a los obstáculos que se han presentado, recurrirá a la apelación de la orden de aprehensión contra Jorge Antonio "S", de modo que confían en que el Poder Judicial Federal actuará con apego a derecho, especialmente ante un delito de esta naturaleza, que le cobró la vida a un candidato presidencial.

