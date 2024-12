La SEP anuncia cuándo empiezan las vacaciones en Nayarit

En Nayarit, como en todos los estados del país, docentes, alumnos y alumnas están listas para iniciar el periodo vacacional decembrino, y en la entidad, el receso comenzará a partir de este 18 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025, así lo anunció la secretaria de Educación de la entidad, Myrna Manjarrez Valle.

“Les informo que a partir del 18 de diciembre se inicia el periodo vacacional el receso navideño y regresamos el lunes 6 de enero”.

En el estado son más de 14 mil maestros y 230 mil alumnos de educación básica las que salen de periodo vacacional. Se prevé que miles de personas disfruten de las playas de la zona o acudan a otros puntos del país para visitar familiares o realicen algún tipo de actividad.

En total, a los niños de México les esperan 18 días de vacaciones, incluyendo los fines de semana que se atraviesan entre las fechas festivas.

La secretaría de Educación dio a conocer los días que comenzará el periodo vacacional. FOTO: Adonaí Durán.

¿Qué días NO habrá clases en Nayarit durante el ciclo escolar 2024-2025?

Pese a que las clases se verán interrumpidas, el año escolar seguirá su curso en 2025. El próximo periodo vacacional no llegará sino hasta febrero, mes en el que comenzará la Semana Santa, periodo que comienza el 14 de abril y termina el 25 del mismo mes. A esto se deben sumar las fechas de asueto:

3 de febrero: Día de la Constitución.

17 de marzo natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo: Día del trabajo.

5 de mayo: Batalla de Puebla.

15 de mayo: Día del maestro.

Tampoco habrá clases el 31 de enero, el 28 de febrero, 28 de marzo, 30 de mayo y 27 de junio. Estas fechas se consideraron como día para las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar.

Las clases se suspenderán por poco más de dos semanas. FOTO: Archivo.

La SEP no pide cuotas para celebrar el fin de año

Por otra parte, la misma titular de educación en es el estado declaró que las autoridades no obligan, ni piden cooperación económica para organizar posadas o eventos de este tipo, que son los padres y madres de familia los que se apoyan en los docentes para organizar este tipo de festividades, así lo expuso:

“La SEP no permite que se otorgue por parte de los alumnos y alumnas o padres de familia recurso económico, esto ya es si se organizan en lo particular los padres para festejar a los alumnos, pero nosotros como autoridades educativas no solicitamos recurso para estas fiestas”.

Por lo que festivales, posadas y convivios que se generen en esta temporada son en coordinación entre los interesados y no una obligación estipulada por las autoridades escolares.

