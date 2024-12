Benito Taibo: “Hay que probar de todo para descubrir el mundo"

Después de varios años de no visitar Nayarit, Benito Taibo regresa como invitado especial en el Tercer Festival “Nuestras Raíces” en la capital del Estado, teniendo como marco el auditorio Amado Nervo para presentar un conversatorio muy peculiar que tituló “Leer es resistir, charla sobre el poder del libro y la palabra”, este sábado 7 de diciembre a las 12:00 del día.

El escritor estuvo en el estudio de Heraldo Radio Tepic, en De Frente con Karina López en donde habló sobre la presentación de su libro “Cuchara y memoria”, obra presentada en la FIL en Guadalajara en estos días, la cual describe como una celebración de la vida a través de los sabores y recuerdos, señalando que no se trata de un libro de cocina, sino de comidas:

“¡Hay que probar las cosas, prueba las cosas! Como yo hoy que descubrí los chilaquiles de camarón, igual pruebo los libros, pruebo la música, pruebo las calles, pruebo la música, pruebo las cosas que se venden por la calle, prueba y error, es un método científico aplicado a la vida, ¡prueba! y luego decide si te gusta o no te gusta, yo pruebo todo lo que me pongan”, manifestó entusiasmado.

Las comidas que marcaron la vida de Benito Taibo

“Cuchara y memoria” de Benito Taibo habla comidas que marcaron su vida desde las comidas que hacía su madre hasta lo que ha comido en sus viajes y en la calle. El autor considera que comer es un acto cultural y que no se trata tan solo de alimentarse:

“Pueden alimentarse a los animales, pero el único animal que se reúne alrededor de la mesa para comer, para recordar y transmitir sabiduría y conocimiento generación tras generación somos los seres humanos, y este libro tiene que ver con comida, con el fuego y con todo aquello que nos ha hecho ser quién somos. Mi frase favorita es que la mejor verdura es el jamón serrano, que es la frase que enmarca a este libro, porque me preguntan si como vegetales y les digo que sí, que como por interpósita persona, yo como cerdo, el cerdo come vegetales y yo me como el cerdo”.

El autor tuvo una conversación en la que habló sobre la sensibilidad de la vida y el arte. FOTO: Archivo

La comida y la memoria: experiencias vitales para la vida

Benito Taibo comentó que es muy interesante ir caminando por una calle y de repente experimentar el aroma de la comida, dijo que para el inmediatamente hay una evocación en su cabeza.

“La memoria es esa mujer, un poco mala, que nos hace olvidar muchas cosas, pero que sin duda tiene puntos de referencia vitales e importantísimos, uno de ellos es la comida que evoca a tu abuela, esa tarde en la que besaste por primera vez a una chica y sabía a palomitas de maíz, son esas comidas que me han hecho ser quién soy”.

El autor estará mañana en el auditorio Amado Nervo no solo brindando su charla sino, dicho por el mismo, se divertirá con el público asistente y firmará libros hasta que el cuerpo aguante.

Pavel Granados y el arte de escribir

Con la participación en su mayoría de jóvenes y docentes asiduos a la lectura y escritura de novela biográfica, el escritor Pavel Granados impartió un Taller de Investigación y Escritura de Novela Biográfica, como parte de las actividades del Festival “Nuestras Raíces” en el Auditorio Amado Nervo en la capital nayarita.

En entrevista para Heraldo Radio Tepic, Pavel Granados, manifestó que fue muy satisfactorio para el explorar técnicas de investigación y narrativa para dar vida a historias biográficas con los participantes en Nayarit.

El artista habló de la forma en la que se puede ejecutar este tipo de expresión. FOTO: Chary Cambero

“El Festival Nuestras Raíces en Nayarit, ha sido un espacio muy valioso para mí para poder platicar con alumnos y los docentes, y demás personas que tienen la responsabilidad de acercar a los niños a la lectura y a la escritura, para mí es especialmente importante poder impartir este tipo de talleres, que los hago como un conversatorio, en esta ocasión hablamos de la importancia de conocer las biografías de las personas en la historia de nuestro país, creo que hace falta que se escriban más y también que se lean, yo lo disfruté mucho, espero que los compañeros maestros también lo hayan hecho”, expresó el escritor.

Esta tarde, en calidad de curador musical, editor y especialista en música popular Mexicana, Pavel Granados ofreció un conversatorio muy interesante: “El Bolero: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. Durante este espacio, Granados exploró la historia y el impacto del bolero, destacando su importancia como parte fundamental de la identidad cultural mexicana y su reconocimiento como patrimonio de la humanidad.

Este conversatorio dio pie a un diálogo enriquecedor que permitió a los asistentes profundizar en este género musical y su legado en la cultura popular.

“El bolero es una gran tradición, me gusta mucho Consuelito Velásquez y el trío Los Panchos, me gusta mucho platicar de ellos”, señaló Granados.

Quién es Pavel Granados

El autor dio a conocer su perspectiva sobre la escritura. FOTO: Chary Cambero

Es investigador y escritor, además de curador musical, editor y especialista en música popular mexicana, especializándose en boleros. Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue becario de escritores como el nayarita Alí Chumacero y Carlos Montemayor.

Ha sido galardonado por sus ensayos de poesía mexicana y en el periodismo con el premio José Pagés y en la música con la presea Agustín Lara.

Su gusto por la música lo ha llevado a escribir interesantes artículos sobre la música popular y literatura sobre Juan Gabriel, Cuco Sánchez, Agustín Lara y Ema Elena Valdelamar, entre muchos otros. Fue coordinador de Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional en 2011, enriqueciendo con su talento en la investigación ampliar el acervo de esta institución.

