Detienen a Christian “N”, acusado de golpear a Melanie Barragán en Tamaulipas

La tarde de este viernes 6 de diciembre se dio a conocer la detención de Christian "N", acusado de la brutal agresión contra la estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Melanie Barragán, quien actualmente se encuentra siguiendo su proceso de recuperación mediante cirugías.

A través de redes sociales el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Irving Barrios Mojica confirmó que la aprehensión del implicado fue debido a los trabajos de inteligencia en conjunto con el gobierno de Nuevo León, por lo que será puesto a disposición de la autoridad competente.

"No habrá impunidad para quienes atentan contra las mujeres tamaulipecas", sentenció Irving Barrios en su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter)

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, fueron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Nuevo León (FGE) quienes lograron la detención del joven mexicano durante un operativo que encabezaron en el municipio de Escobedo. Cabe señalar que previo a su aprehensión, las autoridades tamaulipecas ofrecían alrededor de 200 mil pesos por información sobre su paradero.

Derivado de los trabajos de coordinación de inteligencia e intercambio de información entre @FiscaliaNL y @FGJ_Tam se logró la detención de Christian de Jesús “R”, quien será puesto a disposición de la autoridad competente. NO habrá impunidad para quienes atentan contra las… — Dr. Irving Barrios Mojica (@IrvingBarriosM) December 6, 2024

¿Qué pasó con Melanie Barragán el pasado 31 de octubre en Tamaulipas?

El ataque ocurrió la madrugada del pasado 31 de octubre en la colonia Revolución Verde, en Ciudad Madero, después de que la pareja asistiera a una fiesta de disfraces. Tras la agresión, Melanie quedó en estado grave y fue hospitalizada, mientras que el agresor huyó sin dejar rastro.

Christian "N" será puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por sus actos. Este caso pone de manifiesto la urgencia de combatir la violencia de género y garantizar justicia para las víctimas en Tamaulipas.

Incluso, a través de redes sociales, el Colectivo Feminista Mujer Manglar se ha posicionado ante el caso y no solamente han exigido a las autoridades mexicanas una investigación con perspectiva de género, también han declarado que Christian sea juzgado por el delito de tentativa de feminicidio.

En el reporte de enero a septiembre de 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que Tamaulipas acumula 21 casos de muertes violentas contra mujeres de las cuales 11 únicamente se notificaron como feminicidio y el resto como homicidios dolosos.

La agresión contra Melanie quedó grabada por una cámara de seguridad

Foto: Especial

¿Cuál es el estado de salud de Melanie Barragán?

Fue hace unos días cuando Melanie ofreció su primer mensaje público donde dijo sentirse respaldada por la ciudadanía. "No estoy bien, estoy vulnerable pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón a toda la gente que me está mandando mensajes y que me escribe estoy muy agradecida", dijo Melanie tras salir del hospital en un audio difundido por su tía, Anice Guzmán.

El pasado mes de noviembre, en entrevista con Azucena Uresti, Pedro Barragán, hermano de la joven, reveló que pese a ser dada de alta Melanie aún necesitaba cirugías de nariz y mandíbula, por lo que fue trasladada a la Ciudad de México para recibir la atención especializada.

Ante tal situación, el hermano Pedro se ha dedicado a poner su talento a disposoción de su hermana, es decir, escribe corridos personalizados para ganar dinero y recaudar para las cirugías y los insumos que llegue a necesitar, esto sin desmarcarse de las exigencias de justicia por Melanie Barragán.

