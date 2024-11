Melanie revela que ha recibido mensajes de Christian tras agresión: "Ten piedad de mi"

Fue durante la madrugada del 31 de octubre cuando Melanie Barragán fue víctima de violencia por parte de su pareja Christian de Jesús Rojas Martínez a las afueras de un domicilio donde se llevaba a cabo una celebración de Halloween en el estado de Tamaulipas, al norte de la República Mexicana. Una amiga que se encontraba junto a la víctima, identificada como Dana Paola, trató de retener al agresor pero al percatarse del nivel de agresividad corrió a pedir ayuda.

En la actualidad Christian se encuentra prófugo y la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien aporte información sobre su paradero. Los hechos han generado una fuerte indignación social tras la difusión del video de la agresión y las imágenes del rostro de Melanie, estudiante de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Incluso, a través de redes sociales, el Colectivo Feminista Mujer Manglar se ha posicionado ante el caso y no solamente han exigido a las autoridades mexicanas una investigación con perspectiva de género, también han declarado que Christian sea juzgado por el delito de tentativa de feminicidio.

“La agresión contra Melanie de Jesús “N” del 31 de octubre en Ciudad Madero no quedará impune”, escribió el fiscal general Irving Barrios, quien también ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación, además de emitir una solicitud de búsqueda a nivel estatal y federal para localizar al agresor

¿Cuáles son los mensajes que ha recibido Melanie tras agresión?

En entrevista con la periodista Paola Rojas, Melanie Barragán reveló que su agresor le ha estado enviando mensajes, incluso cuando ella se encontraba hospitalizada, el sujeto le pidió detener toda la denuncia ya que él tiene miedo de ingresar a prisión por su delito.

"Él, por mensaje, me llegó a decir 'ten piedad de mí, voy a pasar muchos años en la cárcel'. Yo nunca le contesté sus mensajes porque estaba hospitalizada", declaró la joven universitaria

Melanie aseguró que si no fuera por la intervención de su amiga Danna ella no estaría con vida. "Él no tuvo piedad de mi cuando estaba lanzando golpes". Ella nunca contestó los mensajes, pero en ellos aseguró que él le confesaba que estaba arrepentido y que la amaba.

Feminicidios en Tamaulipas

En el reporte de enero a septiembre de 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que Tamaulipas acumula 21 casos de muertes violentas contra mujeres de las cuales 11 únicamente se notificaron como feminicidio y el resto como homicidios dolosos.

El estado ubicado al norte del país ocupa el lugar 22 en el número de feminicidios y el 24 en la tasa de incidencia por cada cien mil mujeres (0.53). La primera tabla es encabezada por Estado de México con 52 crímenes y la segunda por Morelos con una tasa de 3.98; la media nacional en este rubro es de 0.89.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se presentará un Plan de Atención a Violencia contra las Mujeres. Así lo señaló luego de que fue cuestionada tras viralizarse el caso Melanie, una joven estudiante que fue atacada brutalmente por su ex pareja en Tamaulipas. En la conferencia de prensa matutina, adelantó que también se alista un Plan de Salud Mental para atender las causas que originan la violencia.

