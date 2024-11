Hermano de Melanie explota contra Gala Montes por difundir video del intento de feminicidio con su canción "Tacara"

La familia de Melanie pide una respuesta por parte de Gala Montes Instagram: @galamontes/ Especial

El pasado jueves 31 de octubre de 2024 un nuevo caso de violencia de género sacudió a México luego de que Melanie Barragán asistiera a una fiesta de Halloween en Tamaulipas en compañía de su pareja Christian "N", quien en un ataque de furia arremetió de manera violenta en contra de ella, al grado de dejarla con fuertes lesiones en el rostro antes de que fuera enfrentado por una amiga de la joven llamada Danna, y posteriormente se diera a la fuga, estado en el que hasta la fecha se encuentra el agresor quien sigue siendo buscado por las autoridades.

Los hechos quedaron captados en video por una cámara de seguridad, mismo que fue difundido en la web, causando la indignación de miles de usuarios quienes reprobaron el comportamiento mostrado por el sujeto, grabación que hoy en día forma parte de una nueva polémica que involucra a la famosa actriz Gala Montes, quien fue duramente criticada luego de haber compartido la evidencia del intento de feminicidio de Melanie con su canción "Tacara" de fondo, siendo acusada de querer colgarse de la tragedia para promocionar su tema musical.

Se sabe que Gala no fue la creadora de dicha edición ya que solo la compartió mediante sus historias de Instagram, sino que esta habría sido hecha por su club de admiradores, quienes aclararon que no la habían lanzado con la intención de aprovecharse de la tragedia de Melanie, si no más bien para visibilizar la violencia hacía las mujeres ya que consideran la canción como un símbolo de protesta.

Gala Montes compartió el video de la agresión de Melanie con su canción de fondo

Hermano de Melanie explota contra Gala Montes

Ante dicha polémica el hermano de Melanie compartió un video a través de TikTok, en donde se declaró al respecto expresando su molestia y la de su familia sobre el actuar de Gala Montes el cual considero una falta de respeto, pidiéndole a los usuarios que etiquetarán a la artista para que les diera una respuesta del porque difundió el video con su canción "Tacara" de fondo.

“Soy el hermano de Melanie, solamente hago este video porque no se nos hace justo que Gala Montes haya subido el video donde fue agredida mi hermana, y pues se me hace una falta de respeto, ya que en realidad no sé cuál haya sido su finalidad de subirlo, ya sea por promocionar su nueva canción o no estoy seguro de por qué lo hizo así", declaró el hermano de Melanie.

