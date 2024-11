Hermano de Melanie vende corridos para cirugías de ella: así puedes apoyar el caso en redes sociales

Fue durante la madrugada del 31 de octubre cuando Melanie Barragán fue víctima de violencia por parte de su pareja Christian de Jesús Rojas Martínez a las afueras de un domicilio donde se llevaba a cabo una celebración de Halloween en el estado de Tamaulipas, al norte de la República Mexicana. Una amiga que se encontraba junto a la víctima, identificada como Dana Paola, trató de retener al agresor pero al percatarse del nivel de agresividad corrió a pedir ayuda.

En la actualidad Christian se encuentra prófugo y la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien aporte información sobre su paradero. Los hechos han generado una fuerte indignación social tras la difusión del video de la agresión y las imágenes del rostro de Melanie, estudiante de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Incluso, a través de redes sociales, el Colectivo Feminista Mujer Manglar se ha posicionado ante el caso y no solamente han exigido a las autoridades mexicanas una investigación con perspectiva de género, también han declarado que Christian sea juzgado por el delito de tentativa de feminicidio.

Fue hace unos días cuando Melanie ofreció su primer mensaje público donde dijo sentirse respaldada por la ciudadanía. "No estoy bien, estoy vulnerable pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón a toda la gente que me está mandando mensajes y que me escribe estoy muy agradecida", dijo Melanie tras salir del hospital en un audio difundido por su tía, Anice Guzmán.

Melanie pide justicia y la detención de su agresor

Foto: Especial

Hermano de Melanie vende corridos: así pueden apoyar a la joven mexicana

En entrevista con Azucena Uresti, Pedro Barragán, hermano de la joven, reveló que pese a ser dada de alta Melanie aún necesita cirugías de nariz y mandíbula, sin embargo, son consideradas en la categoría estéticas, por lo que son caras y no pueden realizarse en el IMSS.

Incluso dijo que están pensando en trasladarla de Tampico a la Ciudad de México con el objetivo de que reciba mejor atención médica. Por ello, Pedro se ha dedicado a poner su talento a disposoción de su hermana, es decir, escribe corridos personalizados para ganar dinero y recaudar para las cirugías.

A través de sus redes sociales puedes contactarte con él y pactar una canción para ayudar a recaudar fondos y que Melanie pueda recibir las operaciones necesarias. Dijo que solamente cuentan con el apoyo de su círculo cercano, además de no rendirse en la búsqueda por justicia.

Seguir leyendo:

Melanie Barragán salió de la operación tras ser golpeada por su novio: hermano revela que podría perder la vista

Caso Melanie: "no estoy bien, pero estoy agradecida", dice tras salir del hospital

Metro CDMX: ¿qué pasó en la Línea B la noche de hoy, miércoles 20 de noviembre?