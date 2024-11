Caso Melanie: "no estoy bien, pero estoy agradecida", dice tras salir del hospital

Melanie Barragán, quien fue golpeada por su novio Christian de Jesús Rojas Martínez durante una fiesta de Halloween, salió del hospital, en donde se le realizó una cirugía debido a las lesiones que tenía en un ojo, así como las fracturas en nariz y pómulo. La joven dio sus primeras palabras, luego de la agresión, ocurrida el pasado 2 de noviembre en Altamira, Tamaulipas.

"No estoy bien, estoy vulnerable pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón a toda la gente que me está mandando mensajes y que me escribe estoy muy agradecida", dijo Melanie tras salir del hospital en un audio difundido por su tía, Anice Guzmán.

Christian Roja se encuentra prófugo tras golpear a Melanie

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofreció 200 mil pesos por cualquier información veraz que lleve a la captura de Christian de Jesús Rojas Martínez, estudiante de Facultad de Medicina del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, quien golpeó el pasado sábado 2 de noviembre a su novia Melanie Barragán Guzmán.

Al respecto, varias personas dejaron sus opiniones en la publicación de la Fiscalía. "Quien sea que lo esté escondiendo o protegiendo merece el mismo castigo por complicidad y debería ser expuesto", "también consecuencias para quienes lo encubran o ayuden a esconderse por complicidad", "justicia para la chica, todo el peso de la ley para él", fueron algunos de ellos.

Agresor de Melanie la visitó en el hospital luego de golpearla, se metió a la fuerza

Luego de golpear brutalmente a Melanie, Christian Rojas Martínez ingresó por la fuerza al hospital al que trasladaron a la chica. El joven, estudiante de la permanece prófugo tras la agresión.

María del Socorro Guzmán, madre de Melanie, dijo: "Esta persona sí se presentó, entró por la fuerza al IMSS y no sé cómo llegó hasta la cama donde estaba Melanie, y me dijo solamente quiero verla y darle un beso en la mejilla, tuve que guardar el respeto para las personas que estaban convalecientes en el hospital y le pedí a la jefa de enfermeras que sacaran a esa persona de ahí porque él era el agresor de mi hija".

