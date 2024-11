Melanie lanza contundente mensaje a su agresor Christian, "donde quiera que estés metido te vamos a encontrar"

La joven continúa en la búsqueda de su agresor. FB/Melanie Barragán

Melanie Barragán, la joven de 20 años que fue golpeada brutalmente por su pareja sentimental, Christian "N", en una fiesta de Halloween, el pasado 31 de octubre, lanzó un contundente mensaje contra su agresor mediante sus redes sociales y luego de haber filtrado nuevos videos en los que se pueden observar más detalles de lo sucedido aquel día en que fue gravemente lesionada.

La estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ubicada en Tampico, continúa en la búsqueda para dar con el paradero de su novio, quien se encuentra prófugo de la justicia y por el que las autoridades ofrecen una recompensa de 200 mil pesos por información que permita dar con él.

Su mensaje recibió decenas de mensajes de apoyo y miles de reacciones por parte de sus contactos de Facebook: "Se arrepentirá de haber nacido", "Ojalá la justicia haga algo por una vez en su vida", "Tarde o temprano el karma le llegará a ese mal nacido, ánimo Melanie se te hará justicia", "No sé puede esconder por mucho tiempo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en esa plataforma digital.

Se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien ofrezca información del agresor. Foto: FB/Melanie Barragán

La joven decidió reunir tres videos que fueron grabados por las cámaras de seguridad del lugar donde fue golpeada por su entonces pareja, con el fin de visibilizar la tremenda violencia de la que fue víctima.

"No quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causo mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mi de ninguna manera el quería matarme", escribió Melanie.