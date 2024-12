Vamos a defender a México de Calica en el T-MEC, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que defenderá a México de los recursos y controversias expuestas en el T-MEC por la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de Vulcan Material.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal afirmó que se trata de un tema ambiental, ya que se afectó de manera irreversible la biodiversidad de la zona y rebasó el límite permitido de extracción en los contratos otorgados.

Aclaró que no se realizó ninguna expropiación, sino que se hizo declaración de Área Natural Protegida (ANP) no es una expropiación a la empresa Calica, que el terreno sigue siendo de ellos, pero no pueden extraer más piedra caliza.

“No hay expropiación, es decreto de Área Natural Protegida. Nosotros estamos convencidos de qué es lo mejor que se puede hacer y vamos a seguir defendiendo este decreto y vamos a pedirle a (la titular de SEMARNAT) Alicia (Barcena) que nos informe de hasta dónde va el amparo, y ellos están poniendo también una a nivel del Tratado de Libre Comercio, los esquemas, los instrumentos que existen cuando hay controversias, pero de todas maneras nosotros lo vamos a defender, que es un tema ambiental por encima de todo”, aseveró.

Empresas nacionales y extranjeras deben cumplir con normas ambientales

Claudia Sheinbaum expuso que todas las empresas nacionales y extranjeras coman entre ellas las mineras canadienses deben cumplir con las normas ambientales mexicanas.

“Ninguna empresa sea estadounidense, sea canadiense refiriéndonos también a las mineras canadienses, las mismas normas ambientales que tienen sus países tienen que ser las normas ambientales que cumplan en nuestro país, no pueden quebrantar un impacto ambiental o una norma ambiental, eso es parte también del T-MEC, entonces nosotros lo vamos a defender”, afirmó.

