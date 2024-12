Claudia Sheinbaum promete resultados en caso de los 43 normalistas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que se tendrá búsquedas en nuevos lugares, más detenciones, abrir folios y expedientes y no cerrar la carpeta hasta encontrar a los jóvenes. En la conferencia de prensa matutina, dijo que fue un buen encuentro el de este miércoles en donde planteó buscar salidas y no confrontarse.

“Bien, vamos a seguir hablando con ellas y con ellos. Se están siguiendo nuevos instrumentos de investigación, que está revisando un nuevo equipo de trabajo para poder llegar a más detenciones y a la verdad y a la justicia. Entonces, fue una buena reunión”, expresó.

Detalló que no se trata de entrar a un nuevo esquema, “sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación. Ayer hubo otra detención muy importante del caso Ayotzinapa. Entonces, vamos a estar trabajando de esta manera”, comentó.

La titular del Ejecutivo Federal recalcó que la Comisión la encabeza Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Claudia Sheinbaum descarta protección contra el Ejército

-¿Habrá cambio en la fiscalía especializada?, se le cuestionó.

-Por lo pronto no, más bien es este fortalecimiento en acuerdo obviamente con el fiscal general de la República para poder llegar a la verdad y a la justicia, que es lo que todos queremos, y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, dijo.

Del acceso a los archivos y folios del Ejército que piden los abogados de los padres, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que “vamos a abrir todo lo que se requiera”.

Enfatizó que “nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador. No quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir con reuniones con ellos y nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca”.

Con información de Carlos Navarro

