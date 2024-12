¿Qué autos no podrán circular en la CDMX durante Año Nuevo?

Después de las fiestas que se esperan para despedir al 2024, las dudas sobre quiénes no podrán circular en la Ciudad de México (CDMX) durante la jornada del 1 de enero del Año Nuevo no se han hecho esperar. Precisamente por ello, te contamos cuáles son los automóviles que descansarán el próximo miércoles de acuerdo al programa de "Hoy No Circula".

Recordemos que en la capital del país existe el programa llamado "Hoy No Circula" que consiste en una serie de medidas de restricción que se aplican a la circulación de distintos vehículos que transitan por la entidad. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?

Según la información compartida por las autoridades capitalinas, una de las principales misiones de aplicar este programa es la prevención, minimización y control de contaminantes que generan los automóviles que a diario circulan por la ciudad. En este sentido, las limitaciones se realizan conformen el color del engomado, los hologramas y la terminación de placas.

Estos son los autos que no podrán circular el 1 de enero en la CDMX

El programa aplica de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche. Créditos: Cuartoscuro.

Toma nota si vas a salir de fiesta, porque de acuerdo con el programa de "Hoy No Circula", los automóviles que no podrán circular por la Ciudad de México el miércoles 1 de enero de 2025, son aquellos que cumplan con las características que te mencionamos a continuación:

engomado rojo

holograma 1 y 2

terminación de placas 3 y 4

Es importante recordar que estas medidas aplicarán en un horario que va desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche. Sin embargo, habrá que permanecer al pendiente de cualquier actualización dada a conocer por las autoridades de la CDMX en las próximas horas.

El engomado rojo no circula este 1 de enero. Créditos: Comisión Ambiental de la Megalópolis.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula este Año Nuevo?

Ya sea el 1 de enero o cualquier día del año, no respetar el programa de "Hoy No Circula" en las diferentes alcaldías que conforman la Ciudad de México puede tener como consecuencia la aplicación de distintas multas por imcumpliento. ¿Cuánto valen actualmente?

Con base en el Reglamento de Tránsito de la capital del país, usar un automóvil cuando no le toca circular de forma oficial podría significar multas de 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA). Esto se traduce a un monto de entre los 2,171 y hasta los 3257 pesos. Así que mejor no te confíes.

Sigue leyendo:

Concierto de Polymarchs: recomendaciones para disfrutar el concierto de Año Nuevo en CDMX

Profeco habilita plataforma para encontrar la uva más económica para la cena de Año Nuevo