Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este MARTES 31 de diciembre de 2024 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula se implementa para reducir las emisiones de vehículos motorizados en la Ciudad de México y la zona metropolitana, como el Estado de México, este esquema regula la circulación de automóviles de acuerdo con el último dígito de sus placas y el holograma de verificación, limitando su tránsito en días y horarios específicos.

El programa es esencial para combatir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde las altas emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes amenazan la salud de millones de personas. El tráfico vehicular es una de las principales fuentes de contaminación del aire en la región.

El dióxido de carbono, en particular, no solo deteriora la calidad del aire, sino que también contribuye al cambio climático y al efecto invernadero. Estos problemas tienen graves repercusiones en la salud pública, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Aunque se han especulado posibles cambios para el programa Hoy No circula para el 2025, la Secretaría de Movilidad (Semovi), no se ha posicionado al respecto, por lo que no se esperan cambios en el calendario, ni en las normas para emplacamiento, aunque recomendamos mantenerte atento de fuentes oficiales.

Revisa posibles cambios en el Hoy No Circula

¿Qué autos no circulan este 31 de diciembre?

Este martes 31 de diciembre, el programa Hoy No Circula restringirá la circulación de los vehículos que cumplan con las siguientes características: Placas terminadas en 7 y 8, así como engomado color rosa. Esta medida estará vigente de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., abarcando las horas de mayor flujo vehicular.

Hoy No Circula

En la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula se aplica a las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México abarca 18 municipios clave, caracterizados por alta densidad poblacional y tráfico vehicular constante.

