Salomón Jara blindará Oaxaca para evitar deuda pública en próximas administraciones

El gobernador Salomón Jara Cruz blindará al estado para evitar endeudamientos en próximas administraciones, al anunciar que al final de su administración presentará una iniciativa de ley ante el Congreso de Oaxaca.

“Desde que llegamos comenté que no más deudas para Oaxaca, no queremos endeudar a Oaxaca y eso es lo que hemos acordado, yo espero que no exista ningún contratiempo si hubiera un caso extremo se los informaremos”, precisó.