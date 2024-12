Claudia Sheinbaum descarta una invasión de EU para combatir a los cárteles del narcotráfico; "No va a ocurrir"

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que cuando asuma el cargo de mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el ejército de ese país tenga una incursión en México para combatir a los cárteles de la droga. Confió en que se tiene una buena relación con el próximo presidente de la Unión Americana.

"Si está el ejército mexicano preparado para en caso de que en Estados Unidos habrá que llegue al gobierno Donald Trump se llega a cualquier tipo de Invasión a México por el dado caso de enfrentamientos en contra de los carteles mexicanos y el ejército mexicano si está preparado para estas acciones", se le cuestionó.

"No va a ocurrir, habrá buena relación con el presidente Trump", indico la presidenta desde Palacio Nacional.

La presidenta señaló que en la última llamada que tuvo con Donald Trump se habló de la colaboración con respeto a nuestra soberanía.

“Y él estuvo de acuerdo, me preguntó que en qué se podría colaborar, dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas pero en particular en inteligencia investigación lo hace la Fiscalía con respeto a la soberanía lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser no no va haber una invasión eso no no es un escenario que tengamos en mente y de todas maneras tenemos nuestro Himno Nacional”, manifestó.

Gobierno de Sheinbaum se prepara ante deportaciones masivas

Ante la posibilidad de que el próximo año se tengan deportaciones masivas de paisanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en su gobierno estarán preparados para recibirlos. Manifestó que la primera atención que se dará a las y los mexicanos que viven en la Unión Americana es el consulados.

“Ahora sí, aún en estos casos hubiera una deportación también nos estamos preparando para ello para darle la bienvenida a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos, es nuestra obligación a las mexicanas y los mexicanos, entonces también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva”, recalcó.

Sheinbaum responde a las posibles políticas antimigratorias de Donald Trump

“Pero la primer atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos, que haya más, muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México”, subrayó.

La presidenta dijo que cuando se establezca el diálogo formal con el equipo del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, se dialogarán sobre diversos temas, incluidos el de la migración. Mencionó que habrá atención prioritaria en la estrategia humanitaria, que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera. Así mismo, expréso estar de acuerdo para abrir canales de migración legal

Destacó que también se tienen que atender las causas que originan la migración y México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala con programa como “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”.

