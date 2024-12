Trump podría agudizar desabasto de medicinas

DONALD TRUMP VA a obligar al gobierno mexicano a cerrar la puerta al comercio y la inversión China. Pero esa decisión podría tener fatales consecuencias para un sector: el farmacéutico.

Y es que la industria establecida en México, de capital europeo, estadounidense, asiático y no se diga el nacional, depende en casi 85% de los insumos que le envía el país gobernado por Xi Jinping.

Tenemos varias farmacéuticas exportadoras: Neolpharma, de Efrén Ocampo; PISA, de Carlos Álvarez Bermejillo; Inosan Pharma, de Juan López de Silanes Pérez; Sanfer, de Ricardo Amtmann, entre otras.

Pero si el gobierno de Claudia Sheinbaum acepta el arancel de 25% en la importación de precursores de medicamentos, el fenómeno del desabasto se podría agudizar todavía más.

Trump va a querer a toda costa que cerremos las fronteras al comercio chino que tiene como destino final Norteamérica, pero esta decisión va a afectar a cadenas de suministro de la pharma.

Un dato: más de 25% de la producción farmacéutica nacional tiene como destino final el mercado de norteamericano; de 2019 a 2022 las exportaciones aumentaron 28.5%, según el Inegi, de Graciela Márquez.

El principal socio comercial de los laboratorios mexicanos fue, curiosamente, Estados Unidos, con 36.7%; seguido de Francia, con 18.1%, y Alemania, con 10.8% del total de las exportaciones.

China es el principal exportador de APIS (Active Pharmaceutical Ingredient, o ingredientes farmacéuticos activos) con 41% de la producción mundial, valorada en 15 mil 300 millones de dólares.

La industria farmacéutica establecida en México teme que por presiones de Trump, con barreras arancelarias y no arancelarias, la importación de insumos farmacéuticos se convierta en un viacrucis.

El tráfico de fentanilo se constituye en el principal desafío, pues la administración Trump y la CIA, que tendrá de jefe a John Ratcliffe, y el FBI, que llevará Kash Patel, endurecerán los controles sobre la sustancia.

Se asume que las secretarías de la Defensa, Marina, Salud, Hacienda y Economía tendrán que tener un mayor control sobre los padrones de importadores.

La vigilancia sobre las empresas que importan precursores químicos y el destino final de los insumos para la industria farmacéutica son temas de seguridad nacional.

Antes del 20 de enero, el gobierno de México y la industria farmacéutica nacional e internacional establecida en el país, tendrían que definir criterios precisos para la importación de insumos de China.

Pero no pueden sobrerregular el mercado porque romperían cadenas de suministro y elevarían costos, provocando una inflación. Vaya dilema para la cabeza del sector, el secretario de Salud, David Kershenobich.

Y YA QUE hablamos de la industria, la noticia es que Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Aldir, acaba de adquirir los Laboratorios Kener, uno de los principales productores de medicamentos inyectables e intravenosos en México. Con ello inicia la participación del conglomerado en la industria farmacéutica, consolidando su presencia en el sector salud, la banca, los medios de comunicación y el turismo. La operación representó una inversión total de 200 millones de dólares, que incluye la compra de Laboratorios Kener y la ampliación de su planta en Toluca, en el Estado de México. Este proyecto busca incrementar la capacidad de la factoría para atender el mercado nacional y abrir nuevas oportunidades en Estados Unidos y Sudamérica. La expansión contempla la incorporación de tecnología avanzada y certificaciones internacionales, necesarias para competir en mercados de alta exigencia. Laboratorios Kener, reconocido por su calidad en la producción farmacéutica, fortalecerá la estrategia del Grupo Ángeles en el sector salud, donde ya cuenta con una sólida presencia a través de Hospitales Ángeles. Con esta incursión, el grupo amplía su alcance hacia el desarrollo y comercialización de medicamentos especializados, diversificando aún más sus operaciones. Con esta compra, Vázquez Aldir refuerza su compromiso con la innovación y el desarrollo de sectores estratégicos para México.

LA COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica (Cofece) emplazó para este martes un Pleno Extraordinario para resolver la denuncia contra Walmart, que preside Ignacio Caride, por presuntas prácticas monopólicas. El organismo antimonopolios lo tenía listado para el jueves pasado, pero en el último momento no analizó el caso. Es una papa caliente. Al parecer, no hay uniformidad de criterios entre los comisionados. El asunto se complica más porque de los siete, tres no votarán porque se excusaron. Son los casos de la comisionada presidenta, Andrea Marván, que viene del área de la Autoridad Investigadora y tiene conflicto de interés, al ser esa instancia la acusadora. También está impedido el comisionado Giovanni Tapia, que antes de ingresar al organismo se desempeñó como consultor privado de una de las partes, y finalmente la comisionada Ana María Reséndiz, cuyo esposo fue director también en el área de Investigación de la Cofece. Esas ausencias, más la defensa que Walmart ha realizado a través del bufete Hogan Lovells, que lleva Omar Guerrero, auguran una resolución de pronóstico reservado.

DESDE 2022, LA contratación del servicio de aseguramiento de los bienes del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está en manos del Grupo Mexicano de Seguros (GMX) y su reaseguradora Star Re. En los tres últimos años la intermediaria dirigida por Jorge Flores ha sido adjudicada para proveer esta póliza, cuya prima neta asciende a 154 millones de pesos, prácticamente sin necesidad de competir. Esto, debido a los estrictos requisitos establecidos en el anexo técnico, que ni la aseguradora estatal Agroasemex, conducida por Manuel Calderón, ha podido cumplir, con todo y que es el nuevo monopolio. Llama la atención que solo una de las 103 instituciones de seguros que existen en el mercado mexicano cumpla todos los requisitos, entre ellos los más complicados. Por ejemplo, que el intermediario de reaseguro cuente con transferencias de riesgos aeroportuarios de México durante 2024 con un mínimo de 200 millones de pesos, lo que solo Star Re cumple. Por cierto, esta reaseguradora tiene antecedentes de incumplimiento. Fuentes inmersas en el proceso aseguran que este no es un hecho aislado. Es el caso precisamente de Agroasemex y tal manejo, nos dicen, se relaciona a la influencia de un asesor, quien se presume es yerno del exgobernador de Guerrero, el ya desaparecido René Juárez.

DESDE EL 28 de agosto le dijimos aquí que el ya ahora sí desde el domingo ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, le decía a todos que sería el próximo director del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas). No sabemos si al morenista le alcance para tirar a Abraham Alipi, quien toda su carrera la ha desarrollado en Pemex y fue promovido a esa posición por Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y Rocío Nahle. Pero lo que sí queda claro es que Claudia Sheinbaum no lo mandará ni de cónsul ni de embajador. Desde antier en Veracruz y otra vez ayer en su conferencia mañanera, la Presidenta ha demostrado el cariño que le tiene a Cuitláhuac y reiterado que lo sumará a su equipo de gobierno en una posición "estratégica".

A PROPÓSITO DE ROCÍO NAHLE, la nueva gobernadora de Veracruz se llevó a sus principales colaboradores en la Secretaría de Energía a su administración estatal. Apunte a Leonardo Cornejo, quien lideró la construcción de la Refinería de Dos Bocas, como nuevo secretario de Infraestructura; a Ángel Carrizales, ex director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, como nuevo procurador del Medio Ambiente, y Miguel Reyes, ex director de CFE Internacional y CFEnergía, como flamante secretario de Finanzas.

PUES NADA, QUE si las huestes de Bertha Alcalde creían que la elaboración y envío de la terna, ayer, para la Fiscalía de General de Justicia la CDMX era un mero trámite, se toparon con pared. La Guardia Nacional, que capitanea el general Hernán Cortés Hernández, aplazó la entrega de los resultados de los exámenes de control de confianza. Los tiene desde el miércoles, pero el domingo por la noche pidió una ampliación de tiempo para analizarlos a conciencia, dada la relevancia del cargo. Está bien que intervenga porque garantiza una mayor pulcritud y da la seguridad de que quien llegue sea el mejor preparado. Los otros candidatos son Anaid Elena Valero, Fernando Moreno, Ulrich Richter, Francisco Javier Espejel, José Alejandro García y Mario Alberto Martell.

