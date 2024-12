Buscan a Anna Daniela, alumna de bachillerato que desapareció al salir de clases

Una joven de preparatoria identificada como Anna Daniela Rosales desapareció después de salir de clases en la preparatoria. Así lo reportó su familia y amigos quienes se preocuparon por su ausencia porque no llegó a su casa en Mexicali, Baja California.

Fue el pasado 25 de noviembre cuando sus seres queridos la vieron por última vez, en la ubicación del plantel Los Pinos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) donde ella estudia. Ella había acudido a tomar clases regularmente y desde ese entonces desconocen su paradero.

Anna Daniela tiene 17 años de edad y de acuerdo con datos que revelaron otras estudiantes que compartían el horario con ella, desapareció dentro de su jornada escolar, no al salir como se indicó en las fichas de búsqueda que han movilizado los familiares. Este nuevo aporte a la investigación ha causado intriga y temor al poder ser víctima de un delito.

Solicitamos tu apoyo para localizar a ANNA DANIELA ROSALES MUÑOZ, comunícate con nosotros. ¡Tu colaboración es muy importante!, para mayor difusión, ayúdanos a compartir #BusquedaBC #PersonaDesaparecida #BusquedaDePersonas #HastaEncontrarles #BajaCalifornia #Mexicali pic.twitter.com/mwEJEqqKTr — Comision Estatal de Busqueda de Personas de BC (@CEBPBC) December 2, 2024

Compañeros de Anna Daniela realizan marcha para acelerar la búsqueda

Desde que desapareció han exigido la búsqueda acercándose a los autoridades para comenzar la investigación, sin embargo tras una semana de desesperación y angustia decidieron comenzar una protesta sentenciando la desaparición y la falta de respuestas sobre su paradero.

El pasado lunes 2 de diciembre los estudiantes del Cecyte realizaron una marcha para acelerar la búsqueda, esto dentro del plantel y a los alrededores, las imágenes y narraciones llamaron la atención de algunos medios locales quienes compartieron fotografías.

Los adolescentes que protestaron indicaron que ella no les compartió si tenía problemas o si fue por su voluntad el salirse de la escuela o no llegar a su casa, solo se percataron de su ausencia cuando no terminó el horario establecido y su familia intentó contactarlos.

"Si nadie nos cuida, nosotras nos cuidaremos", se leía en algunas de las pancartas de denuncia donde anotaron los datos y fotografías de ella para poder identificarla.

¿Cómo identificar a Anna Daniela Rosales?

De acuerdo con la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía Estatal, donde se detalla el día y lugar de su desaparición. Se describe que Anna Daniela es una mujer de complexión delgada con el cabello largo, lacio y castaño, además tiene sus ojos cafés.

El día que desapareció, vestía ropa deportiva un pantalón de color azul marino, blusa tipo polo guinda, unos tenis blancos con nero y sudadera marca puma de color beige.

En caso de localizarla o tener datos que puedan ayudar a las autoridades o a la familia, la Unidad Especializada de Investigación y Persecusión Forzada de Personas Cometidas por Particulares puso a disposición de la población los siguientes teléfonos: (686) 904 6600, extensiones 4029, 4064, 4288 y 4394.

