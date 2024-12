Ella es Karen, la madre en la CDMX que enfrenta dos tipos de cáncer

Karen Badillo pensó que un cáncer en el cuerpo ya era suficiente reto de vida, sin embargo, no esperaba que las células cancerígenas se trasladaran a otra parte del cuerpo. La historia de la madre en la Ciudad de México ha impactado de sobremanera a las plataformas, por lo que su familia ha decidido buscar apoyo a la comunidad digital a través de Go Fund Me, con el fin de solventar los elevados gastos médicos.

Karen y su familia enfrentan dificultades económicas para cubrir urgentemente los medicamentos y tratamientos que necesita para frenar el cáncer que tiene en la glándula salival, así como el tumor que rápidamente se ha extendido en su pecho derecho,

Desafortunadamente, el centro médico que cubre su seguro no tiene abasto de medicamentos, lo que ha obligado a la paciente a solicitar el apoyo de amigos, familiares y conocidos para que pueda reunir los fondos que necesita y continuar su lucha contra el cáncer.

Karen ha reunido menos del 10 por ciento de los recursos que necesita para pagar sus gastos médicos

“El problema es el desabasto de medicamentos en mi seguro, no cuentan con las medicinas para seguir con mi tratamiento y es muy riesgoso suspenderlo, los medicamentos son sumamente caros y no puedo cubrirlos yo sola”, lamentó Karla en la publicación de GoFundMe.

¿Cuánto dinero necesita Karen para pagar su quimioterapia?

El caso de Karen se complica porque atraviesa la etapa de metástasis, la cual requiere de un enfoque integral con medicamentos especializados, quimioterapias y estudios constantes para monitorear su estado de salud. La meta inicial que la familia de Karen tiene para solventar los gastos es de 280 mil pesos, pero han reunido menos del 10 por ciento, por lo que han emprendido una campaña de difusión para dar a conocer su cruenta historia y puedan recibir el apoyo lo más pronto posible.

Familia busca apoyo para los gastos médicos de Karen

Hasta ahora, han sido 88 donantes quienes han reunido poco más de 26 mil pesos para el caso de Karen y la donación más elevada fue por parte de Daniela Hernández, quien dio 4,000 pesos.

Cáncer de mama en México

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se estima que hay 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama en el mundo, y es el quinto lugar en muertes de mujeres. Durante 202, el cáncer de mama fue el padecimiento más frecuente en México, con un total 29, 929 casos nuevos y casi 2,000 muertes.

El IMSS detectó 2,780 casos nuevos de cáncer de mama y 2, 225 defunciones en 2021, con una tasa de mortalidad de 11.7 por cada 100 mil personas. La tasa de mortalidad más alta la sufre Nuevo León, con 15.55 por ciento, seguida de Quintana Roo, con 15.52 por ciento y Tamaulipas, 15.41 por ciento.

