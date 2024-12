Raúl N, exalcalde de Progreso, libra acusación por delito de peculado agravado

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito otorgó un amparo a Raúl “N”, ex alcalde de Progreso de Obregón, que fue acusado del delito de peculado agravado durante su administración municipal.

El tribunal consideró que no existen los elementos suficientes para la vinculación a proceso del ex edil, y por ello dejó sin efecto la vinculación a proceso que impuso un juez el pasado 30 de agosto de 2023.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acusó al ex munícipe de desviar recursos económicos destinados para combatir la pobreza en comunidades de alta y muy alta marginación y aplicarlos en equipo médico que nunca ingresó al inventario municipal.

Acusan a exalcalde de desvío de recursos

FOTO: PGJEH

Raúl Meneses fue detenido en 2023

El pasado 25 de agosto de 2023 el ex presidente municipal fue aprehendido por las autoridades estatales y un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que supuestamente incurrió en esas prácticas el 3 de abril de 2020, cuando distrajo un millón 620 mil pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 2020 (FAIS) destinado a Progreso.

Esos recursos económicos debieron destinarse para financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiarían directamente en el combate a la pobreza extrema en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social en zonas de atención prioritaria del municipio.

Desde que comenzó la actual administración municipal, han sido aprehendidos nueve ex presidentes municipales, de quienes siete fueron parte del esquema de corrupción conocido como “la estafa siniestra”, en el que se desviaron más de 900 millones de pesos del ejercicio fiscal 2022, aunado a que sólo uno de los ex ediles ha sido sentenciado a ocho años de prisión y un pago de 4.2 millones de pesos como parte de las multas y reparación del daño, en tanto, que otros ex presidentes municipales se han sometido al criterio de oportunidades.

