Detienen a 7 personas con cargamento de armas en Mérida

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a ocho personas que viajaban con un importante cargamento de armas de fuego en la zona norte de Mérida, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Se trata de seis hombres y una mujer que viajaban en dos vehículos de lujo en convoy y que portaban armas de fuego cortas y largas, así como cartuchos de diversos calibres. Fueron localizados y arrestados por agentes de la Policía Estatal en la carretera Dzibilchaltún-Mérida.

Los agentes que hacían su rutina de vigilancia en el norte de la ciudad derivado de varios operativos por fechas decembrinas, observaron que una camioneta Dodge Durango y un automóvil Mercedes Benz, ambos de color negro, tenían los cristales con un polarizado muy oscuro.

Los vehículos se detuvieron en una tienda de conveniencia y al descender uno de los tripulantes, los oficiales se percataron de que en la cintura portaba lo que aparentaba ser un arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo a sus compañeros.

#SSPInforma SSP DETIENE A SIETE PERSONAS CON ARMAMENTO EN DOS VEHÍCULOS DE LUJO pic.twitter.com/rts7vUgRuS — SSP Yucatán (@sspyuc) December 20, 2024

Hallan armamento y vehículos de lujo en Mérida

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Estatal Investigación (PEI) de la SSP, y al solicitar a la persona verificar lo que llevaba en la cintura se percataron que efectivamente era una pistola, por lo que fue controlado junto con los demás ocupantes de ambos vehículos.

Los policías hicieron una revisión preventiva a las demás personas y fue entonces que hallaron seis armas cortas, dos armas largas, un convertidor de arma larga, cartuchos de diferentes calibres, cargadores y dos radios de telecomunicaciones. La SSP informó que todo el armamento fue asegurado, al igual que los dos vehículos de lujo para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes junto con los siete detenidos.

Dichas personas son Jorge Luis T. C., de 36 alias “El Toledo”, Elder Jair T. C. , de 35 años; y Jorge Luis T. R. de 69, los tres originarios los tres originarios del estado de Quintana Roo. También Veronica Vianey T. C., de 37 años, Joisner Yael A. T., de 20 originarios de la Ciudad de México; Gabriel L. R., de 48 años, del Estado de México, y Samuel L. S., de 50 años, de Minatitlán Veracruz.

