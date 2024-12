Seguridad aérea en México: ¿estamos preparados para afrontar atentados en vuelos?

El 8 de diciembre de 2024, el vuelo 3041 de la empresa Volaris partió alrededor de las 15:00 horas de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, para llegar a su destino en el aeropuerto de Tijuana. Eso no sucedió y la tensión se hizo presente, ese domingo trascendió que un pasajero intentó desviar el avión hacia Estados Unidos mediante el uso de la fuerza. Horas más tarde, en una tarjeta informativa, la Guardia Nacional detalló que el hombre identificado como Mario "N" agredió a una sobrecargo e intentó entrar a la cabina de pilotos para lograr su cometido. ¿La razón? Presuntamente le habían informado de un secuestro familiar.

Personal de la aerolínea compartió que el implicado les comentó que le habían secuestrado a un familiar cercano y al momento de despegar de la zona del Bajío recibió un mensaje de muerte si viajaba a Tijuana, además iba acompañado de su esposa y dos hijos menores de edad. Actualmente Mario "N" se encuentra en proceso legal y enfrenta cargos por amenazas, ataques a las vías de comunicación y otros delitos que deriven de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La situación ha generado debate sobre los motivos de salud detrás de sus acciones y las circunstancias que llevaron a dicho desenlace. Sin embargo, también se ha colocado sobre el foco público el tema de la seguridad aérea y los protocolos que existen para garantizar la protección de los tripulantes ante actos de emergencia o los denominados atentados.

El Director de la Escuela de Aviación Alphaluft, Alejandro Garza, conversó con El Heraldo de México para aclarar el panorama nacional sobre la seguridad aérea y destacar el trabajo de los pilotos los cuales se vuelven los primeros responsables en afrontar las amenazas en el avión. A su vez, la importancia de que los pasajeros estén informados, ya que suelen en ocasiones desconocer los pasos a seguir en escenarios de peligro, lo que puede provocar mayor confusión durante un ataque.

El Capitán Garza señaló que antes de conocer el trabajo que se está haciendo en México en términos de seguridad aérea primero se debe tener claro el concepto clave, pues en el ámbito de la aviación el nombre legal de un secuestro es interferencia ilícita, es decir, si una persona interfiere con la operación de una aeronave o con los planes originales de vuelo estaría cometiendo un atentado.

"A pesar de que el caso de Volaris fue un tema de salud mental aunado a una preocupación familiar, lo anterior nos pone a reflexionar sobre la importancia de la seguridad aérea, la cual hasta el momento no ha sido puesta en jaque por una situación de mayor riesgo en México. Sin embargo, que no hayamos vivido recientemente un atentado de alto grado de violencia no quiere decir que no pongamos atención en la prevención", indicó Alejandro Garza