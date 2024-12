Localizan sin vida a Ivone, joven que desapareció hace tres años al salir de la preparatoria

Después de casi tres años de búsqueda e incertidumbre, una adolescente de 16 años de edad identificada con el nombre de Ivone ha sido localizada sin vida. Lo último que se supo de ella fue que el 9 de diciembre del año 2021 desapareció tras salir de la escuela y abordar un autobús en la parada de San Francisco Cheje, una localidad de Jocotitlán en el Estado de México.

Hasta el momento se ha dado a conocer que presuntamente el cuerpo de la joven fue localizado hace un año. Sin embargo, la familia de Ivone fue notificada del hallazgo apenas el pasado fin de semana, motivo por el que habrá que esperar el reporte oficial de las autoridades mexiquenses.

Mientras tanto, desde el perfil de Facebook, la señora Teresa Alonso Enríquez, madre de Ivone, escribió una carta en la que exige justicia para su hija y expresa el sufrimiento por el que está pasando luego de enterarse de su fallecimiento tras alrededor de 1,095 días de lucha y búsqueda.

"Carta a mi Dios. Padre mío, te escribo está carta porque tú eres el único que sabe de el sufrimiento que vivió mi querida hija mía , Ivone. Este favor yo te pido: cobijes con tu santo manto a mi hija, bendicela padre mío. Sé que tú eres justo y tu justicia tarda pero no olvida, te pido perdón perdón padre mío por mis faltas y errores. Piedad , piedad padre eterno no te olvides de mi hija Ivone. Ven en mi auxilio no permitas más sufrimiento", publicó la madre de familia.