Vinculan a proceso a ex alcalde de Tlaxcoapan por desvío de más de 3 mdp

El juez de control penal de Tula, Víctor Hugo Matadamas Barranco, vinculó a proceso por tercera vez al ex alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel “N”, por el delito de peculado al presuntamente desviar tres millones 656 mil 242 pesos durante el periodo en el que fungió como presidente municipal entre 2016 y 2020.

El juzgador consideró que existen elementos suficientes para procesar al ex edil emanado del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca en tanto se desarrolla la investigación complementaria por los próximos tres meses.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el ex alcalde y la ex tesorera municipal, Julissa Georgia “N”, distrajeron dinero de la administración pública al no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones de sueldos y salarios y se les emitió un crédito fiscal que no pagaron.

Dichas operaciones ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2016, cuando el ex munícipe fungió como presidente municipal, por lo cual fueron procesados penalmente por presuntos daños al erario.

Interponen interpuso 19 denuncias penales contra el ex edil

En noviembre de 2023, el ex alcalde fue vinculado a proceso en dos ocasiones por el presunto delito de uso ilícitos de facultades y atribuciones, debido a que pagó el cien por ciento de una obra de electrificación para una de las comunidades del municipio a una empresa para un proyecto que no se ejecutó.

De la misma manera, las autoridades estatales acusaron al ex alcalde de autorizar de manera ilegal el pago de la ampliación de la red eléctrica en la localidad de Teltipán, así como el pago a una empresa para una empresa que no se licitó.

El ex alcalde de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez, interpuso 19 denuncias penales contra el ex edil por presuntos desvíos por más de 130 millones de pesos en la administración municipal que no fueron justificados.

