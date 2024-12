Los operativos en Comitán tienen la autorización del pueblo, piden que los sigan haciendo

Tras los operativos del pasado fin de semana en Comitán, Chiapas, los cuales dejaron a más de cien personas detenidas, entre ellos decenas de policías, el presidente de la Alianza del Autotransporte, Bersaín Miranda Borraz, destacó estas acciones y la importancia de que continúen para restablecer el Estado de Derecho que ya merece la entidad.

En Comitán también fueron clausuradas 25 narco tiendas que generó reacciones y movilizaciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales. Esta situación es importante para generar estabilidad y paz en la entidad, comentó el líder transportista.

Por su parte pobladores piden que no frenen los operativos para que pronto se logre alcanzar la paz que se ha prometido en este gobierno y haya tranquilidad en la zona de Comitán, así como en los municipios aledaños, los cuales pasaron por periodos importantes de inseguridad.

El gobierno local busca implementar una estrategia para reducir de manera drástica el delito. FOTO: Archivo.

¿Qué pasó con los policías detenidos en Comitán?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, así como la con Secretaría de Seguridad del Pueblo, como consecuencia del operativo que se llevó a cabo el pasado fin de semana, se vinculó a proceso al menos a 46 de los 92 policías detenidos, entre los detenidos se encuentran los siguientes:

José Santiago “N”, secretario de Seguridad Pública Municipal.

Jesús Enrique “N”, coordinador de Tránsito y Vialidad Municipal.

José Francisco “N”, coordinador de la Policía Municipal.

Alejandro “N”, comandante en turno de la Policía Municipal.

Las autoridades realizaron un FOTO: Fiscalía del Estado.

A estos elementos se les acusa de llevar a cabo funciones, pese a que no pasaron los exámenes de control de confianza, usar armamento para el cual no estaban aprobados, así como amenazar e intimidar al director del C5 de la entidad a fin de que no pudiera ejercer su trabajo.

Prometen que no habrá impunidad en el caso

De acuerdo con un boletín conjunto de las autoridades, la Fiscalía continuará con sus investigaciones a fin de que se esclarezcan los hechos y se pueda relacionar de forma científica a algún presunto responsable de los delitos.

Este martes el alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén, aseguró que no se tolerará ningún acto de deslealtad por parte de los agentes del orden y se seguirán hasta las últimas consecuencias los casos criminales en los que resulten cómplices.

Esto coincide con las acciones que promete llevar a cabo el gobernador Eduardo Ramírez en la entidad un refuerzo en la seguridad al punto de que prevé que en menos de seis meses haya una reducción sistemática en la comisión de delitos.

