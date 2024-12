Clara Brugada promete reubicar a migrantes en tres meses, "no pueden vivir en la calle"

La jefa de gobierno, Clara Brugada, se comprometió, a que en tres meses, reubicará a tres mil migrantes que se encuentran en vía pública en espacios dignos de la administración capitalina, o de organizaciones de la sociedad civil. Durante la Conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, la mandataria capitalina presentó 10 acciones en materia de migración, con las cuales busca impulsar una política pública integral para atender a este sector de la población.

En el CAIS Vasco de Quiroga en la colonia Morelos, Brugada Molina anunció la creación de una área especializada de atención a migrantes, la cual dependerá de la Secretaría de Gobierno, y será encabezada por el exdiputado local, Temistocles Villanueva.

Refirió que los albergues que tenga la Secretaría de Bienestar pasarán a esta nueva área, quien los administrará y se encargará de brindar todos los servicios a los migrantes.

“Ni un migrante más en la calle, no pueden vivir en la calle los migrantes. Si partimos de que vamos a tener la responsabilidad de apoyarlos, no pueden estar sufriendo los niños, las niñas, las personas en las calles. Así que es nuestra obligación generar espacios dignos para que ninguna persona en movilidad se vea obligada a vivir en la calle porque no tiene un lugar donde los reciban”, puntualizó.