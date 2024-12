Chihuahua se prepara para una posible deportación masiva de migrantes

Ante un escenario desconocido, pero con la amenaza del próximo presidente Donald Trump de deportar masivamente a migrantes al estado de Chihuahua y ante el anuncio de que otro grupo, además de 1000 migrantes vienen en camino, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar comentó que entre los tres niveles de gobierno se encuentran en comunicación y coordinación para atender cualquier situación migratoria que se presente.

El alcalde aseguró que actualmente la ciudad se mantiene tranquila en materia de migración, por lo que descartó que existe en este momento una crisis migratoria. Expuso que los albergues que hay en la ciudad, para la atención de personas en situación de movilidad, tienen espacios y están debidamente atendidos.

En este sentido, comentó pese a esto, no bajan la guardia, se mantienen atentos y en constante comunicación tanto con la presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como con la gobernadora María Eugenia Campos.

En declaraciones a su arribo a Palacio de Gobierno donde se celebró el brindis navideño el Alcalde de ciudad Juárez recalcó

“Estamos coordinados y en comunicación para lo que pueda pasar a partir del 20 de enero (fecha en que toma posesión Donald Trump como nuevo presidente de EU), es decir, no prevemos ningún escenario catastrófico, pero no sabemos qué es lo que va a pasar”, enfatizó. resaltó que el tema de la migración, se trata de un asunto que no se va a politizar y que se abordará con unidad nacional, por lo que esa coordinación se mantendrá en todo momento.