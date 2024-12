Ariadna Montiel destaca que Himno Migrante honra a nuestras y nuestros paisanos, ¿Qué dice la canción?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó en sus redes sociales que el Himno Migrante, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, honra a nuestras y nuestros paisanos que, aunque lejos de casa, siguen siendo el motor de grandes sueños y el puente que une corazones a través de las fronteras.

En su conferencia de prensa matutina del miércoles 18 de diciembre, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró el Día Internacional del Migrante y aprovechó para enaltecer el trabajo que hacen nuestros paisanos en tierras extranjeras, durante la "Mañanera del Pueblo", la mandataria mexicana presentó el Himno Migrante, canción interpretada por el Colectivo Legado Grandeza.

La canción expresa el orgullo y la determinación de ser mexicano, sin importar las fronteras. Habla del sacrificio, la perseverancia y el legado cultural, resaltando el valor de los migrantes y su vínculo con México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al Colectivo Legado Grandeza. Créditos: Presidencia de México.

A continuación, te presentamos la letra completa del Himno Migrante:

Que nadie te diga que no puedes ser lo que tú quieras ser. Claudia Sheinbaum

De donde soy no nos rajamos

Cualquier tierra la trabajamos

El sacrificio jamás es en vano

Que hasta al espacio hemos llegado

Where we are from no nos rajamos

And what dream of lo realizamos

Gran paisano hermano amigo

Soy mexicano

Cambiamos de lugar no de bandera

Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas

Como el águila volamos sin fronteras

Rompemos la malla que separa tierras

Y nacimos con legado de grandeza

Extraño mi rancho también mi familia

Mi pueblo querido que no se me olvida

Aunque de este lado me trajo la vida

Siempre para adela como Pancho Villa

Y cambiamos de lugar no de bandera

Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas

Como el águila volamos sin fronteras

Rompemos la malla que separa tierras

Y nacimos con legado de grandeza

A nuestras mujeres y madres migrantes, un ejemplo de fuerza y valor y ¡Qué viva México!

Y aunque el acta diga americano

I am puro mexicano

Y cambiamos de lugar no de bandera

Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas

Como el águila volamos sin fronteras

Rompemos la malla que separa tierras

Y nacimos con legado de grandeza

Sigue leyendo:

Clara Brugada promete reubicar a migrantes en tres meses, "no pueden vivir en la calle"

En tema migratorio la solución más humana y efectiva es la atención a las causas: Claudia Sheinbaum