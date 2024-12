Solo un buen conductor de automóvil de la CDMX podrá responder estas 6 preguntas correctamente

Conducir un automóvil no es un juego. Cada chofer que sale a las calles tiene la responsabilidad de conocer las normas que se establecen en el Reglamento de Tránsito para impedir cualquier tipo de siniestro vial. Si bien este conjunto de normas suele sufrir reformas y modificaciones a lo largo del tiempo, lo cual demuestra que es perfectible, es una serie de códigos que permite una mayor convivencia vial en la Ciudad de México.

Dentro de la norma que hay en la capital hay normas que aplican para los peatones, los ciclistas, los motociclistas, el transporte público, el de carga e inclusive para los automóviles particulares. Llevar a cabo lo dispuesto en este conjunto de reglas permite los traslados con mayor seguridad.

Inclusive, la emisión de la licencia de conducir obliga a los usuarios de vehículos automotores a conocer y aplicar las disposiciones legales, así como los artículos que vienen impresos en el Reglamento de Tránsito. No acatarlos no solamente los puede hacer acreedores a multas, sino que además puede ocasionar lesiones o muertes a otros y ellos mismos.

A fin de medir si se tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo la conducción de un auto o motocicleta, a continuación se presenta un cuestionario que se pueden resolver con facilidad, siempre y cuando se conozca la norma aplicable a la Ciudad de México.

En la Ciudad de México el parque vehicular asciende a más de seis millones de unidades. FOTO: Archivo.

Pregunta 1: ¿quién tiene la prioridad?

Un auto y una bicicleta avanzan sobre avenida Insurgentes. El carro va por el carril derecho de la vialidad a un costado de la ciclovía, en la que circula el ciclista. El conductor del automotor pretende dar vuelta a la derecha, por lo que prende su direccional. Al llegar a la esquina no hay un semáforo. ¿Quién debe esperar el paso de quién?

a) El ciclista debe esperar a que avance el auto porque puso la direccional.

b) El auto porque el ciclista tiene prioridad de paso.

c) Ambos deben detenerse y entre los dos acuerdan quién avanza primero.

Pregunta 2: ¿Qué significa la siguiente señal?

a) Parada de autobuses.

b) Prohibido estacionarse.

c) Ceda el paso.

Pregunta 3: ¿Cuántos días deben pasar para que un auto estacionado en la vía sea considerado abandonado?

a) 15 días o cuando no tengan posibilidades circular, no tengan permiso, participaron en un hecho de tránsito o hasta que generen fauna nociva y mal olor.

b) 10 días o cuando se vean viejos, descuidados, hayan participado en un delito o hasta que generen fauna nociva y mal olor.

c) 30 días o hasta que se cubran de polvo, estén dañados y no tengan colocado un letrero que indique que no han sido abandonados.

Pregunta 4: ¿los autos pueden estacionarse frente a los hospitales y bancos?

a) Sí, pero debe ser una emergencia o no tardarse más de cinco minutos.

c) Solamente si hay un disco que indique que no se puede estacionar.

d) No, está prohibido en lugares donde entren vehículos de emergencia y bancos.

Pregunta 5: Un conductor puede detenerse en cualquier vialidad siempre y cuando ponga sus intermitentes

a) Falso, los autos no pueden detenerse en vías primarias, ni en carriles confinados, aunque pongan las luces intermitentes.

b) Cierto, los vehículos pueden detenerse en cualquier vialidad con las luces prendidas, pero su motor debe continuar encendido y una persona debe estar en la unidad.

c) Falso, las intermitentes solamente se usan cuando el conductor debe dejar su unidad a un costado de la vialidad.

Pregunta 6: ¿Qué haces si el semáforo está en verde, pero hay mucho tráfico?

a) Esperar detrás del paso peatonal y de la caja de bicicletas y motocicletas hasta que se pueda pasar sin ningún obstáculo.

b) Pasar la calle, pero adelantarse para tratar de evitar obstaculizar a otros usuarios en la menor medida posible.

c) Esperar en el paso peatonal hasta que se pueda pasar y si no es posible retroceder para no obstaculizar el área.

De acuerdo con el INEGI, en la Ciudad de México se llevan a cabo más de 35 millones de viajes al día. FOTO: PNG Wing.

Respuestas correctas:

Respuesta 1:

La respuesta de la pregunta uno es la letra "a", debido a que, de acuerdo con el Artículo 15 fracción II del Reglamento de Tránsito, cuando una bicicleta avanza sobre el carril ciclista y el conductor de un automóvil quiere dar una vuelta para incorporarse a una vialidad, el chofer del automotor debe darle la prioridad de paso al que conduce la bicicleta.

La norma local tiene reglas específicas sobre la circulación en las calles. FOTO: Captura RT

Respuesta 2:

La respuesta es la letra "c" señal significa que los conductores deben disminuir sus velocidad o parar el vehículo para permitirle pasar a otra persona a fin de evitar hechos de tránsito.

Respuesta 3:

La respuesta es la letra "a", de acuerdo con el Artículo 35 se considera que un vehículo ha sido abandonado cuando no ha sido movido por más de 15 días, ha generado fauna nociva, malos olores, no puede arrancar, participó en un hecho de tránsito o no tiene los permisos correspondientes. El Reglamento tiene varios artículos que señalan la manera correcta en la cual se debe circular. FOTO: Captura RT

Pregunta 4:

La respuesta es la letra "c". No es posible estacionarse en diversos espacios de la CDMX, entre ellos, lugares donde entran y salen vehículos de emergencia, así como en las entradas de establecimientos bancarios. Hay reglas bien establecidas para estacionarse en la capital. FOTO: Captura RT

Respuesta 5:

El Artículo 54 estipula que las luces intermitentes deben ser colocadas cuando se es parte de un hecho de tránsito. Mientras que el 55 en su fracción II indica que se usan para alertar que el vehículo no puede moverse. Estas deben ser acompañadas de la colocación de otros dispositivos para alertar a los demás usuarios de la vialidad.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, estas luces no tienen ninguna relación con la maniobra de estacionarse sobre la vía sin que esto suponga una emergencia mecánica o clínica. Ocuparlas para dar a entender que se está esperando en la vía es una práctica irregular.

Pregunta 6:

De acuerdo con el Artículo 10 del Reglamento de Tránsito fracción VI, inciso d indica que en caso de que el semáforo esté en verde, pero haya congestión vial, los conductores deben esperar a que haya espacio para que pasen del otro lado. Si no es posible, deben esperar detrás de la caja de bicicletas y motocicletas, así como del paso peatonal. Avanzar pese a eso, implica una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y a tres puntos menos en la licencia.

