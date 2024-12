¿Motociclistas de CDMX podrían perder licencia si no realizan certificación? Esto se sabe

A partir del 7 de enero de 2025, los motociclistas en el Estado de México deben obtener una certificación obligatoria antes de tramitar su licencia de conducir. Esta nueva medida busca fomentar una cultura de seguridad vial y reducir el número de accidentes relacionados con motocicletas. Al certificar a los motociclistas, se asegura que tengan los conocimientos necesarios para manejar de forma segura y responsable.

La certificación incluye un examen teórico-práctico que evalúa:

Conocimientos teóricos: Reglamento de tránsito, señales de tránsito, primeros auxilios, etc.

Habilidades prácticas: Manejo de la motocicleta en diferentes condiciones, maniobras, etc.

Muchos de los motociclistas que hay en el Valle de México circulan indistintamente en la Ciudad de México o en la entidad vecina del Estado de México, por lo que es común que tengan la licencia de uno u otro estado. Ante el nuevo requisito establecido en territorio mexiquense, muchos se preguntan si también deberán cumplirlo para obtener el documento en la capital. Si esa es tu situación, aquí te explicaremos lo que se sabe hasta el momento.

¿Por qué se pedirá la certificación para motociclistas?

La medida busca reducir los accidentes de motocicleta. Foto: Especial

La certificación para motociclistas en el Estado de México se solicita con el objetivo principal de mejorar la seguridad vial. Al exigir una evaluación teórica y práctica, se busca garantizar que los motociclistas conozcan el reglamento de tránsito, lo que les permitirá conducir de manera responsable y respetar las normas viales, reduciendo así el riesgo de accidentes.

Se busca que tengan las habilidades necesarias para manejar una motocicleta a través de la evaluación práctica, en la que se verifica que los motociclistas sepan realizar maniobras básicas y seguras, como arrancar, frenar, cambiar de carril y circular en diferentes condiciones.

La certificación busca fomentar una cultura de prevención y responsabilidad entre los motociclistas, haciéndoles conscientes de los peligros a los que se exponen y cómo evitarlos.

¿Se requiere realizar una certificación para conducir motocicleta en la CDMX?

Estos son los requisitos para conducir motocicleta en la CDMX. Foto: Especial

La respuesta es que sí. Para conducir legalmente una motocicleta en la Ciudad de México debes de contar con una licencia de conducir tipo A1, que te faculta para conducir motocicletas o tipo A2, que te sirve para conducir tanto automóvil como motocicleta.

Para obtener cualquiera de estas licencias es necesario contar con una Certificación avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), en el Estándar de Competencias en conducción del vehículo motocicleta para su uso en la vialidad.

Dicha evaluación tiene como objetivo asegurar que las y los motociclistas cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir este tipo de vehículo de manera segura y minimizando las posibilidades de tener un incidente de tránsito.

Consta de una evaluación que incluye componentes como revisión físico-mecánica del estado de la motocicleta, revisión del casco y equipo de protección, prueba de conocimientos, y prueba de pericia. Puedes elegir el Centro Certificador con base en costo, disponibilidad y tipo de documento que emiten aprobado, consultando las opciones en este enlace.

De esto modo, los requisitos que se requieren para obtener la licencia de conducir motocicletas en CDMX son los siguientes:

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México. Línea de Captura Pagada Constancia de evaluación acreditada

¿Dónde y cómo realizar el trámite de certificación en el Edomex?

Se han habilitado módulos de atención en el Valle de México y el Valle de Toluca. Debes agendar una cita a través del sitio web de la Secretaría de Movilidad mexiquense. El costo del trámite es de 460 pesos y es independiente del pago de la licencia.

La certificación es un requisito indispensable para obtener o renovar la licencia de conducir tipo C (motociclista). Al obtener la certificación, estarás demostrando tu compromiso con la seguridad vial y podrás conducir tu motocicleta de manera más segura.

Si eres motociclista en el Estado de México, es fundamental que obtengas tu certificación para poder tramitar o renovar tu licencia de conducir. ¡La seguridad vial es responsabilidad de todos!

¿Qué pasa si no haces la certificación para conducir motocicleta?

Si no realizas este trámite no podrás tener licencia en el Estado de México. Foto: Especial

Si no realizas la certificación obligatoria para motociclistas en el Estado de México a partir del 7 de enero de 2025, no podrás tramitar ni renovar tu licencia de conducir tipo C (motociclista).

Esto significa que no podrás contar con el documento del Estado de México y estarás sujeto a multas y sanciones administrativas en caso de ser detenido en un operativo o involucrado en un accidente.

Lamentablemente, no hay otra alternativa si deseas seguir conduciendo una motocicleta con licencia del Estado de México. La certificación es un requisito obligatorio establecido por la ley y no se puede evadir.

