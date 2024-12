Guía definitiva para ciclistas urbanos de la CDMX: por qué calles sí pueden circular

El ciclismo ha ganado terreno como una de las formas de movilidad en la Ciudad de México al punto de que se pasó de tener poco más de 280 mil viajes diarios en este vehículo a más 464 mil al día en la capital. Cada vez más personas se suben a la bicicleta para llegar a sus trabajos, escuelas o domicilios, por lo cual es importante que sepan por qué vialidades tienen permitido circular, así como las condiciones para esto.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su Artículo 19, estipula que las personas que viajan en un vehículo no automotor como las bicicletas no pueden viajar en los carriles centrales de las vías de acceso controlado; no obstante, se les permite pasar por los laterales o por los carriles derechos en algunas vías con características especiales. Estas son las calles que generalmente están delimitadas por una barrera física y que sirve para separar el tránsito de las avenidas convencionales.

Esta restricción también se da para las bicicletas eléctricas, las motocicletas con un cilindraje menor a 250 centímetros cúbicos, así como a cualquier peatón. En estos puntos, exige la norma local, solamente pueden ir vehículos automotores. No obstante, la misma normativa permite que los conductores de estas unidades circulen por ellas, solamente cuando hay una autorización por parte de la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México se hacen más de 460 mil viajes diarios en bicicleta, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad. FOTO: Guillermo Domínguez.

¿Cómo diferenciar un carril central de un carril lateral?

Antes de conocer las calles por donde no pueden pasar los ciclistas, es importante conocer la diferencia entre los carriles centrales laterales en los casos de vías de acceso controlado como viaductos es más sencillo, debido a que estos son los que se encuentran separados físicamente de cualquier otro carril.

En el siguiente caso, se muestra a Viaducto Miguel Alemán, se marcaron con el color rojo los carriles centrales, los cuales están destinados para el tránsito de vehículos automotores y reciben su nombre en plural porque son un conjunto de unidades, mientras que en verde se encuentran los carriles laterales, en los cuales pueden circular los usuarios de bicicletas.

Los viaductos suelen tener separaciones físicas. FOTO: Guillermo Domínguez

En vialidades o puntos donde no hay una delimitación solamente se puede contemplar un carril central, debido a que es el único que se encuentra en el centro. Tal es el caso de Calzada de Tlalpan, donde la vialidad no cuenta con una separación física en la mayor parte de su extensión.

Si bien se recomienda que los ciclistas circulen sobre el carril de la derecha, se permite que los usuarios de bicicleta cambien de carriles en caso de que haya algún tipo de obstáculo o se quiera rebasar a otro vehículo, esto de acuerdo con el Artículo 18 del Reglamento de Tránsito.

Es importante destacar que los vehículos no motorizados pueden ocupar un carril completo conforme a lo que está establecido en el Artículo 17 de la norma local.

En el caso de Calzada de Tlalpan / San Antonio Abad, la mayor parte de la vía no tiene un espacio delimitado. FOTO: Guillermo Domínguez

¿Por qué calles NO pueden circular los ciclistas?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito local, las vías de acceso controlado, las cuales están prohibidas para los ciclistas, están son calles primarias que generalmente están a desnivel, cuentan con carriles centrales y laterales que suelen estar separados por camellones. A su vez, también suelen tener zonas de aceleración y desaceleración en algunos de sus puntos, a fin de que se permita la entrada y salida en sus espacios centrales.

Estos puntos suelen tener una velocidad que va hasta los 80 kilómetros por hora, no cuentan con semáforos en sus carriles internos y además conectan varias alcaldías e inclusive estados debido a su tamaño. La forma más fácil de reconocerlas es la cantidad de carriles y que están separadas del tráfico convencional.

El Artículo 19 establece que los ciclistas no pueden viajar por los carriles internos de estas vialidades, aunque sí pueden hacerlo sobre los laterales. Las avenidas que cuentan con esta configuración son las siguientes.

Circuito Interior desde su inicio y término en Francisco Márquez

Circuito Interior es una de las vialidades que no conectan con otros estados, pero son vitales para el traslado de miles de personas. FOTO: Maps.

José Vasconcelos.

Melchor Ocampo.

Instituto Tecnológico Industrial.

Paseo de las Jacarandas.

Río Consulado.

Puerto Aéreo.

Puerto Central Aéreo.

Jesús Galindo y Villa.

Río Churubusco.

Río Mixcoac.

Patriotismo.

Diagonal Patriotismo.

Revolución.

Anillo Periférico desde Antonio Velázquez hasta Jesús Reyes Heroles.

Esta vialidad conecta al Estado de México con la capital del país y por ella pasan miles de personas al día. FOTO: Maps.

Manuel Ávila Camacho.

Adolfo López Mateos.

Adolfo Ruiz Cortines.

Canal de Garay.

Canal de San Juan.

Siete.

Río Churubusco,

Río de los Remedios.

Río de Tlalnepantla.

Acueducto de Guadalupe.

Acueducto Tenayuca.

Los ciclistas no pueden pasar por los centrales en radiales de acceso controlado

Esta es una de las principales vías de acceso a la CDMX desde el Edomex. FOTO Maps.

Insurgentes Norte: desde Circuito Interior, pasa por avenida Río Consulado y termina en Acueducto Guadalupe.

Ignacio Zaragoza: inicia en Viaducto Río de la Piedad y termina en Eje 8 Sur Ermita.

Calzada de San Antonio Abad / Calzada de Tlalpan que inicia en Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier y termina en Renato Leduc.

Constituyentes, la cual inicia en Parque Lira y termina en Paseo de la Reforma.

Ejército Nacional / Río San Joaquín desde Circuito Interior Melchor Ocampo hasta Ingenieros Militares.

Aquiles Serdán que inicia en México Tacuba y termina en Tezozomoc.

Las bicicletas no pueden circular por los carriles centrales de los viaductos

Este viaducto permite acelerar los trayectos desde varios puntos de la capital. FOTO: Maps.

Viaducto Miguel Alemán / Viaducto Río de la Piedad, el cual inicia en Radial Ignacio Zaragoza y termina en Ferrocarril de Cuernavaca.

Viaducto Río Becerra que tiene sus límites entre Miguel Alemán y Circuito Interior Patriotismo.

Viaducto Carlos Lazo / Luis Cabrera: inicia en la Autopista 15D México Toluca y termina en Anillo Periférico Adolfo Ruiz Cortines.

Viaducto Tlalpan: inicia en Radial 3 de Tlalpan y termina en la Autopista 95D México-Cuernavaca.

Otras prohibidas para ciclistas: las vías que asemejan a vías de acceso controlado

Si bien las siguientes calles no son consideradas como tal vías de acceso controlado, sus condiciones físicas las engloban en estos espacios, por lo que los ciclistas deben respetar las mismas normas que cuando se trata de vías de acceso controlado.

Eje Central avenida de los 100 metros desde Insurgentes Norte hasta Anillo Periférico Río Tlalnepantla.

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso / Azúcar desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta Circuito Interior Río Churubusco.

Eje 5 Sur Narciso Mendoza, avenida de las Torres, Circunvalación, Marcelino Buendía desde Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa hasta Anillo Periférico Canal de Garay.

Avenida Oceanía desde Eje 1 Norte hasta Eje 2 Norte Transvaal.

Avenida Gran Canal desde Anillo Periférico Río de los Remedios hasta Circuito Interior Río Consulado.

Avenisa Insurgentes Sur desde Eje 10 Sur Río Magdalena hasta Anillo Periférico Adolfo Ruiz Cortínez.

Vía Express Tapo desde Avenida 602 hasta Periférico Oriente.

Eje 3 Norte Avenida 608 desde Eje 2 Norte avenida 602 hasta Villa Cacamac.

Eje 2 Norte Oceanía Avenida 602 desde Eje 2 Norte Transvaal hasta avenida 701.

Puntos como Viaducto o Periférico tienen delimitación de carriles, en los centrales no pueden entrar ciclistas. FOTO: Guillermo Domínguez.

¿Por qué calles sí pueden circular los ciclistas en la Ciudad de México?

Ya conociendo las limitantes en cuanto a las vialidades que no pueden circularse a bordo de vehículos no automotores, se puede decir que las demás calles y avenidas no mencionadas hasta ahora pueden ser transitadas por ciclistas, personas en scooters, en patines, patinetas e inclusive en bicicletas eléctricas.

El truco más sencillo para saber si una persona en bici puede pasar sobre alguna vialidad es encontrar el límite de velocidad, si hay un tope de 50 kilómetros sobre hora o menor (excepto en Calzada de Tlalpan donde sí se puede pese a esto), es lícito que un vehículo automotor avance en estos espacios.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, el límite de velocidad en los carriles laterales, así como en vías secundarias es de máximo 40 kilómetros por hora, por lo cual los ciclistas pueden pasar por ellos. A continuación una lista de las vialidades más importantes por donde SÍ pueden pasar ciclistas. Si no hay una señal restrictiva, los ciclistas pueden avanzar sobre las vías primarias sin problemas. FOTO: Guillermo Domínguez

Todos los ejes viales.

Plaza de la Constitución.

Oceanía.

Bordo de Xochiaca.

Circunvalación.

Ignacio Zaragoza.

De la Viga.

José María Pino Suárez.

Texcoco.

Cumbres de Maltrata.

Canal de Miramontes.

División del Norte.

Plutarco Elías Calles.

Del Hueso.

Calzada de Tlalpan / San Antonio Abad.

Camino a Nativitas.

Tláhuac.

Acoxpa.

Insurgentes.

Universidad.

Delfín Madrigal.

Picacho Ajusco.

5 de Mayo.

Río Tacubaya.

De las Águilas.

San Bernabé.

San Jerónimo.

Paseo de la Reforma.

Observatorio.

Nuevo León.

Constituyentes.

Aquiles Serdán.

México-Tacuba.

Ejército Nacional Mexicano.

IPN.

De los Misterios.

Balderas.

Juárez.

