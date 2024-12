Bloquean carretera Oaxaca-Tehuantepec; trabajadores protestan por faltas de pago

Con la participación de todas las delegaciones sindicales de la Sección. 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTS), del Estado de Oaxaca, se llevaron a cabo bloqueos carreteros simultáneos en diferentes regiones de la entidad, ante el incumplimiento de las autoridades para el pago de bonos que no han recibido los trabajadores.

Los bloqueos se instalaron en las poblaciones de María Lombardo, Palomares, en Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, Juchitán, sobre las carreteras Panamericana, Treansistimica y la autopista, dejando incomunicada la entidad con los estados de Chiapas y Veracruz.

Estas acciones de protesta forman parte de las movilizaciones por las demandas laborales, ya que hasta la fecha no se han cubierto los pagos de los bonos por varios conceptos que habían sido logros sindicales.

Demandan respeto a sus derechos laborales

FOTO: José Luis López



Repiten bloqueo en carreteras de Oaxaca por falta de pagos

“Nuevamente nos tenemos que manifestar con estas acciones lamentablemente lastimando a la población, pero yo creo que el gobierno no ha querido entender, no ha querido dialogar, y por eso nos llevan a tomar estas medidas, el gobierno había hecho la promesa de que los compañeros transferidos al IMSS Bienestar, se les harían sus pagos de bonos, pero lamentablemente no han cumplido”, dijo, José Carlos León, delegado sindical del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de la ciuudad de Juchitán, Oaxaca.

Las manifestaciones se instalaron desde las 8:00 horas de manera simultánea y se tiene previsto que concluirán a las 3:00 de la tarde, y adelantaron que continuarán con las acciones de protesta en los próximos días, hasta que las autoridades lleven a cabo los pagos.

Se tenía previsto que los depósitos se harían el día lunes 16 de diciembre, sin embargo, nuevamente las autoridades incumplieron con este ofrecimiento, por lo acordaron realizar estas acciones. El caos que generaron los bloqueos provocaron la inconformidad de los ciudadanos que fueron afectados, quienes buscaron algunas rutas alternas para continuar con sus recorridos.

