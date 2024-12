¿Qué pasó HOY, lunes 16 de diciembre en la estación Doctores de la Línea 8 del Metro?

Esta mañana de lunes 16 de diciembre, un hombre bajó a la zona de vías y murió electrocutado en la estación Doctores de la Línea 8 del Metro, que va de Garibaldi a Constitución de 1917.

Por lo anterior, autoridades del Metro confirmó que por la mañana se realizó un corte de corriente y maniobras para retirar de vías a una persona ajena al Sistema. “Al momento se presenta afluencia de la hora. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo bajes a vías”, añadió.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos y personal de emergencia para atender al hombre, sin embargo, el sujeto ya no presentaba signos vitales. Además, en el sitio también fue atendida una policía quien presentó crisis nerviosa al presenciar los hechos.

De acuerdo con Foro TV, el cuerpo fue retirado de la zona de vías para la normalización del servicio en dicha línea, misma que presentó un retraso en su servicio de hasta 20 minutos, por lo que las inconformidades no se hicieron esperar a través de la red social de X.

"Y ahora que pasa en línea 8? Llevamos más de 20 minutos y no sale ningún tren", “Por qué no avanza en la línea 8”, “por qué no avanza la línea 8 ya llevamos 10 minutos en la estación Escuadrón”, “increíble lo de línea 8”, “¿qué sucede en la línea 8? ¿No tienen servicio? Llevo 20 min y no ha pasado ningún tren”, ¿Qué pasa en la línea 8?”.

Vías del Metro de Línea 8. Foto: Cuartoscuro

Información en desarrollo...