Pablo Lemus revela qué pasará con la tarifa del transporte público en Jalisco

No habrá aumento a la tarifa del transporte público, ni siquiera para 'redondear' a 10 pesos, monto que usuarios que aún no pagan a través de la tarjeta electrónica, en su mayoría desembolsa actualmente al hacer uso del transporte público, aseguró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

"No tenemos contemplado hacer una modificación a la tarifa del transporte público para el próximo año, es decir, no estamos pensando redondearla a 10 pesos".

Esta decisión la toma el gobernador pese a los reclamos que ha hecho el sector durante meses para incrementar el cobro. El líder local destacó que al menos durante 2025 no habrá ningún aumento en esta tarifa para no afectar a la ciudadanía.

El gobernador dio a conocer qué hará con la administración de estos recursos. FOTO: Mayeli Mariscal.

¿Qué pasará con los 50 centavos que sobran del cobro en efectivo en el pasaje?

Derivado de este fideicomiso que se integra con los 50 centavos que quedan al pagar el pasaje, cuyo monto oficial autorizado es de 9.50 pesos y que al no contar con el monto exacto, implica que se paguen 10 pesos, para quienes deciden pagar con efectivo y no con tarjeta electrónica, ahora se destinará a apoyar a grupos sociales como familias de personas desaparecidas y familiares de policías muertos en su deber.

"Ese recurso que no han reclamado por la diferencia en la tarifa del transporte público, tomamos la decisión de que se aplicara directamente a los familiares víctimas de desaparición o a los policías caídos, según sea el caso, pero no hay que perder, es recurso de la gente, no es recurso del gobierno".

Por su parte, Diego Monraz, titular de Transporte dijo que el reclamo de los 50 centavos en los servicios que ofrece el SITEUR que integran las líneas del tren ligero y las rutas alimentadoras, seguirá vigente para que quién así lo desee lo reclamen.

Recomiendan a las personas llevar a cabo el pago a partir de la tarjeta física. FOTO: Gobierno de Jalisco.

El cobro con tarjeta seguirá permitiendo pasajes más baratos en Jalisco

A través de este fideicomiso se estarán apoyando grupos sociales vulnerables como las familias que tienen personas desaparecidas o las familias de policías en cumplimiento de su deber, ambos programas anunciados esta mañana.

"Hemos sido promotores incansables del tema, la solución es pagar con tarjeta electrónica, que no solamente evita el problema de los cambios, sino que también te consigue descuentos en los transbordos, o gratuidad también en transbordos dentro del tren eléctrico, y ha crecido hasta el 60 por ciento su uso", dijo.

"El tema de dónde dan los centavos -añadió-, primero, es imposible calcular cuánta gente ya en el transporte colectivo, en una máquina alcancía de una unidad de transporte convencional, si deja una moneda de 10 pesos, no hay una forma de determinar cuánto hay ahí, pero sí lo hemos ya precisado con anterioridad, ese recurso se va a las cuentas de las empresas de las rutas y allá es utilizado por ellos", agregó.

