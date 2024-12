Morena buscará expulsión de diputada jalisciense por votar a favor de endeudamiento

Una solicitud de expulsión del Partido Morena contra la diputada jalisciense Brenda Guadalupe Carrera García llegará al Comité Nacional de Honor y Justicia. La presidenta del partido Erika Pérez presentará como argumento que el voto fue ‘decisivo’ para que se aprobara un endeudamiento en Jalisco lo que traiciona el principio fundamental del movimiento guinda.

“Ella fue decisiva para que pasara la refinanciación de la deuda, obviamente va en menoscabo de las y los jaliscienses ese es el tema toral. Ella fue la balanza que inclinó a favor de Movimiento Ciudadana…No podemos dejar desprotegidos a los jaliscienses. Esperamos en el Comité Nacional de Honor y Justicia la respuesta. Nunca ha habido una expulsión”, dijo Pérez.

También se solicitará que se analice la salida de Sergio Martín Castellanos como consejero del Partido, por la coalición hecha con el Partido del Trabajo. El senador jalisciense Carlos Lomelí fue categórico al abordar este punto “hacer política con la gente que traiciona la voluntad de los jaliscienses ¡nunca! ¡Se tiene que ir!, desde mi muy particular punto de vista como presidente del Consejo, no milita en el partido y no tiene por qué ser consejero”.

El proceso de expulsión se inicia al presentar una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, luego de que ambos votos inclinaron la balanza para que se diera luz verde a la reestructuración de la deuda en Jalisco, propuesta por Movimiento Ciudadano. En breve arrancará también una campaña de afiliación y credencialización para la militancia guinda.

