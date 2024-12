¿Cuándo se inaugura la pista de hielo de Jalisco y dónde estará?

Pablo Lemus prometió a los habitantes del estado que en la entidad se vivirá una Navidad al estilo Jalisco y adelantó la fecha en la que se inaugurará la pista de hielo, así como la ubicación que tendrá. Esta actividad será gratuita y podrá ser disfrutada por todos los jaliscienses, así como por los turistas que lleguen a la zona.

De acuerdo con el líder local, esta atracción estará abierta desde el 18 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 5 de enero. Esto significa que los niños podrán disfrutarla prácticamente todas las vacaciones de invierno. Se recomienda a la gente llegar con anticipación, debido a que se prevé que haya largas filas.

La ubicación de esta pista será en el Paseo Alcalde, a un costado de la Rotonda de las y los Jaliscienses ilustres y a unos metros del Palacio Municipal de Guadalajara. No se ha dado a conocer el horario de atención que tendrá, pero se espera que continúe con las medidas que tenía el año pasado.

5 consejos antes de patinar en hielo por primera vez

Lleva ropa abrigadora: aunque el clima sea cálido o haya mucho sol, la temperatura a la que está el hielo ocasiona que el frío se perciba de manera intensa. Una chamarra o ropa térmica son muy útiles a la hora de practicar esta actividad por primera vez.

Comienza en el borde de la pista: los golpes en el hielo duelen más que los que se pueden dar en concreto, debido a que además de que la superficie es dura, está mojada. Debido a esto, es necesario avanzar poco a poco en estas habilidades. Puedes comenzar a patinar sujetándote de la estructura que delimita este espacio para ir ganando confianza.

En el lugar habrá instructores listos para ayudar a la gente a patinar. FOTO: Gobierno de Jalisco.

No pienses en caerte, pero recuerda que es una posibilidad: como en todo vehículo recreativo, es probable que caigas en patines de hielo; no obstante, es lo más normal del mundo. No te concentres en que puedes terminar en el suelo, pero ten presente que podría ocurrir. Esto permitirá que dejes de temerle a la situación y en caso de que pase, tengas mejor preparación para seguir patinando.

No vayas sin compañía: la ayuda de un amigo, un familiar o algún conocido mejora mucho la experiencia, ya que ayuda a no sentirte en soledad y hasta puede ser de apoyo en los momentos críticos. No importa que la otra persona no sepa patinar, la compañía puede ser la gran diferencia a la hora de dominar esta actividad.

Ve a divertirte: es necesario estar alerta para evitar cualquier accidente, pero la idea central a la hora de aprender a patinar es que es mantenerte feliz ante la situación. Si se tiene este enfoque es más fácil que la actividad sea además de placentera y además se adquieran habilidades de manera más rápida y eficiente. Las actividades serán gratuitas en el lugar. FOTO: Gobierno de Jalisco.

¿Puedo llevar mis propios patines a la pista de hielo de Jalisco?

Como parte de este programa, el gobierno de Jalisco dispondrá del alquiler gratuito de patines para todos los participantes; no obstante, las personas que cuenten con los propios podrán llevarlos sin necesidad de hacer un registro previo.

Se prevé que antes de entrar a la pista de hielo, los usuarios tengan que dejar una identificación oficial para poder usar estos aditamentos, por lo que es importante contar con una credencial vigente con fotografía.

Al igual que en años pasados, la entrada será posible para personas de todas las edades, aunque se recomienda que los menores de edad estén acompañados de sus padres, a fin de que puedan vigilarlos.

También habrá en la zona equipos de urgencias médicas para que en caso de que haya alguna lesión o problema médico se pueda actuar de inmediato, ya sea brindando primeros auxilios o trasladando al paciente a un hospital. Prestarán patines para la gente que acuda a la atracción. FOTO: Gobierno de Jalisco.

