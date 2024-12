Regresarán operativos contra medicamento pirata en Guadalajara

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez adelantó que en coordinación con autoridades federales regresarán los operativos en contra de medicamento ilegal que se vende en distintos sitios de la capital tapatía, porque ponen en riesgo la salud y la vida de la población.

“Lo que queremos hacer a partir de ya, es fortalecer la vigilancia para esos escenarios clandestinos, y esto incluye zonas que sabemos que existen y donde se venden fármacos de manera irregular, definitivamente existen riesgos para la salud. No sabemos si algunos de ellos son apócrifos, no sabemos la calidad en cuanto a caducidades, etc. Simple y llanamente debe existir apego a los lineamientos sanitarios para cualquier establecimiento que vende productos farmacéuticos o de salud”, dijo.