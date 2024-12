Alejandro Armenta asegura que en Puebla habrá trabajo contundente en seguridad

Es contundente el trabajo que se realiza en seguridad, por eso además de las 50 patrullas se comprarán más y se adecuarán con tecnología de última generación aseveró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Indicó que se dejó un análisis sobre los temas de seguridad pública que se están analizando y que debido a las investigaciones no se pueden publicar.

“Hay grupos delictivos que entre ellos tienen acciones, no es lo mismo una acción entre ellos, que un asalto o una circunstancia que afecta a la población”.

Manifestó que se trabaja todos los días para resolverlos temas que están relacionados con la seguridad, puesto que es un tema que afecta a la sociedad y una de las principales demandas de la población. Informó que ya estableció contacto con la esposa del director de la policía municipal de Tilapa, recientemente asesinado, para ofrecerle apoyo y garantizar el bienestar de sus hijos.

Armenta aseguró que su administración brindará el mismo respaldo a otras familias de elementos de seguridad que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber, reiterando el compromiso del gobierno estatal con quienes arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos. “No están solos; velaremos por sus familias y por la justicia”, enfatizó.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, en redes sociales

Créditos: X/@armentapuebla_

