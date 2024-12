Ricardo Monreal descarta que haya periodo extraordinario de sesiones

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, descartó este lunes un periodo extraordinario de sesiones y dijo que la decisión responde al "compromiso de los legisladores por reflexionar con seriedad sobre las iniciativas pendientes y evitar precipitaciones en temas fundamentales para el país".

"Es una valoración interna que quizá no haya periodo extraordinario. Queremos dar paso a una mayor reflexión y no precipitar decisiones legislativas clave. Agradezco a las diputadas y diputados de todas las fracciones por su disposición, pero es probable que este periodo no se realice", señaló Monreal.