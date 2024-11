Miguel Ángel Navarro Quintero pone barrera al nepotismo en Nayarit: "No quiero recomendados"

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero estuvo presente en la instalación de la cuarta Feria Nacional de Empleo en Nayarit ahí dejó en claro que lo que respecta a las políticas de empleo en su gobierno todo lo que esté al alcance de su administración se otorgarán las vacantes para dar empleo a quien requiera, instruyó a la titular de la Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral, Rubicela Nava Núñez, para que se promocionen las vacantes existentes.

“Por eso yo he insistido a que cualquier plaza que pudiera haber y que le pido que usted sea una persona que en su alta jerarquía como secretaria del trabajo esté legitimando en la cobertura que me alcanza, que se publicite las plazas que están desocupadas para que exista en el mercado laboral una competencia”.

Pero dejó en claro que los espacios serán para personal que lo necesite con el perfil adecuado, por lo que no tiene interés en que estos sean ocupados por medio de compadrazgos, influyentismo o nepotismo.

El gobernador estuvo presente en la Feria Nacional del Empleo en Nayarit. FOTO: Chary cambero

“No quiero recomendados en el gobierno por favor"

Destacó que no se debe ver como un privilegio de los líderes sindicales el ofrecer puestos de trabajo a las personas por medio de malas prácticas o condiciones diferentes a las ligadas a las competencias que tiene la gente que busca una forma de ganarse la vida y además será la responsable de atender a la ciudadanía.

"Aquí no estamos con los líderes sindicales, estamos con la base laboral de los trabajadores y con la base social, no con gente que quiere estar creando canogías a través de recomendaciones en instituciones que son públicas y no privadas", enfatizó el mandatario nayarita.

La entidad ha tenido buenos resultados en cuanto a la generación de trabajos. FOTO: INEGI

Nayarit es uno de los principales generadores de trabajo

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los primeros siete meses del año, Nayarit se mantiene como uno de los principales generadores de empleo en el país, destacando así que al mes de julio.

La entidad acumula un poco más de 188 mil empleos, logrando consolidarse como uno de los principales puntos donde se crean más trabajos en México, gracias al compromiso del gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, en incentivar la inversión y el desarrollo en la región y la generación de empleo ha sido una de las prioridades de su administración, para que haya bienestar y progreso en las familias nayaritas.

Sigue leyendo:

Consejos para vivir el duelo y manejar la nostalgia en la temporada de fin de año

Luisa María Alcalde llama a morenistas de Jalisco a seguir en unidad para consolidar el movimiento