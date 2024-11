Consejos para vivir el duelo y manejar la nostalgia en la temporada de fin de año

En esta temporada del año es normal que las personas se sientan nostálgicas, con tristeza y añoranza, la temperatura baja y el ánimo también, toco comienza a principios de noviembre cuando recuerda a las personas que se nos adelantaron en el camino y luego con la entrada de diciembre, época navideña estos sentimientos de tristeza se avivan.

A propósito de los días que acaban de pasar en donde recordamos a nuestros seres queridos por el Día de Muertos, aprovecho la oportunidad para hablar del duelo, un proceso emocional profundo, y a veces es difícil, que en estas fechas pueden seguir despertando emociones y recuerdos.

En su colaboración para Heraldo Radio Tepic, la psicóloga Yareli Castillo, especialista en salud mental y suicidio, considera que es importante saber que aunque hayan pasado años desde la partida de alguien el duelo vive con nosotros.

“El duelo puede permanecer y reaparecer en momentos especiales, y eso está bien, vivir el duelo es parte de nuestra experiencia humana”, expresó.

Yareli Castillo considera que el duelo no tiene no tiene un plazo fijo para que termine, no tiene fecha de caducidad, tampoco hay una forma correcta de vivirse, ya que cada quien lo vive de manera distinta y lo supera, o aprende a vivir con ese sentimiento.

“A veces pensamos que deberíamos superarlo o dejar de sentir tristeza después de un tiempo, pero el duelo es único para cada persona, es natural, seguir sintiendo la ausencia de alguien que se ha ido sin importar cuánto tiempo haya pasado, no se trata de olvida, se trata de aprender a vivir con esa ausencia”.

Vivir el duelo implica permitirse sentir todas las emociones que surgen la tristeza, la nostalgia, e incluso la alegría de recordar momentos compartidos, esas emociones son una forma de honrar el impacto que esa persona tuvo nuestras vidas.

Realizar rituales o actividades reconfortantes ayuda a reconfortar el duelo

Para muchas personas, realizar algún tipo de ritual o actividad de recuerdo, escribir una carta, encender una vela, o incluso visitar un lugar especial, puede ser de gran ayuda, este tipo de acciones nos permite conectarnos con los recuerdos y darles un espacio a esas personas que ya no están con nosotros en nuestras vidas en nuestro presente, lo cual es profundamente sagrado.

La psicóloga puntualizó también que es importante darnos permiso para de nuestros sentimientos, conversar con amigos o familiares sobre la persona que extrañamos, ya que esto puede ayudarnos a procesar esos sentimientos y recibir apoyo emocional.

“El duelo no es algo que debemos cargar solos, al abrirnos con quienes nos quieren, encontramos comprensión y compañía, hay que recordar que el duelo es un viaje personal y cada uno lo vive a su manera, no importa cuánto tiempo haya pasado, está bien seguir sintiendo y recordando, honrar nuestros sentimientos es parte de lo que nos hace humanos. Si estás atravesando por un momento de duelo. En estas fechas, date el espacio para sentir y recordar, y por favor no dudes en buscar apoyos si lo necesitas”, concluyó Yareli Castillo

