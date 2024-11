Julieta Ramírez: fallo de SCJN confirma que Poder Legislativo tenía razón histórica y jurídica en reforma judicial

Julieta Ramírez, senadora de Morena, aseguró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de señalar que era improcedente declarar inconstitucional la norma vigente de la reforma judicial, confirma que el poder legislativo de Morena y sus aliados siempre ha tenido la razón histórica y jurídica.

En entrevista para el programada de “Esta Mañana con Alejandro Cacho y Paulina Greenham”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, la senadora de Morena destacó que quedó claro que los ministros del máximo tribunal de justicia en México no tenían facultades para revisar reformas constitucionales.

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Créditos: Especial.

Julieta Ramírez señaló que eran ilegales los miles de amparos y suspensiones que se auto concedió el poder judicial contra la reforma judicial. Y se ratifica que no hubo violaciones en el procedimiento legislativo de la norma vigente.

La Constitución no se puede dividir entre normas de primera, normas de segunda, la Constitución es ley suprema”, sentenció la senadora antes de asegurar que hay evidencia de la complicidad que existió entre el Poder Judicial, el poder económico y el PRIAN.

Indicó que la única forma que existe para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es mediante la voluntad popular por lo que instó a quienes planteen replantear la Carta Magna que salgan a las calles, ganar en las urnas y reunir una mayoría calificada para posteriormente publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

Ministros sobreseen proyecto de inconstitucionalidad contra la reforma judicial

La reforma judicial se mantiene vigente, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pronunció sobre el tema y desechó el proyecto del ministro Alcántara Carrancá proponía eliminar de la reforma la elección por voto popular de jueces y magistrados, a quienes también considera que no se les debe de reducir el salario.

Debido a que no se logró la mayoría calificada de ocho votos, los ministros desestimaron las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma tras su aprobación en el Congreso. Esto significa que la SCJN ya no entrará a revisar el fondo del asunto, por lo que no se pronunciará sobre los temas planteados por el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, como la propuesta de invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados.

Esto luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán rompió con el bloque mayoritario, pues dijo que la Corte no debía revisar las impugnaciones contra la reforma judicial.

