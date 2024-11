Alejandra Spitalier: "ministro Alberto Pérez Dayán actuó con responsabilidad" en discusión de reforma judicial

Alejandra Spitalier, abogada constitucionalista y secretaria General de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que el ministro Alberto Pérez Dayán actuó con responsabilidad y con apego en la interpretación constitucional, señalar que era improcedente declarar inconstitucional la norma vigente sobre la reforma judicial.

En entrevista para el programa de “Las Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Alejandra Spitalier dijo que “el ministro Pérez Dayán fue consistente con la teoría de los precedentes y con la interpretación jurisdiccional. No es que no hubiese cerrado filas, posiblemente el ministro Pérez Dayán tampoco le gusta el contenido de la reforma judicial como a la mayoría de los integrantes de la Judicatura.

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Créditos: Especial.

La secretaria General de la Presidencia de la SCJN señaló la norma vigente de la reforma judicial se llevó a cabo cumpliendo todo el marco jurídico y constitucional por lo que era vinculante para todas las mexicanas y mexicanos, así como para los mismos ministros, quienes no tenían la competencia para iniciar su discusión en pleno de la Sala del máximo tribunal de justicia.

Alejandra Spitalier dejó en claro que la ocurrido el martes en la Suprema Corte pone fin a la discusión que tenía a la ciudadanía confundida entre quién estaba en lo correcto sobre la reforma judicial.

"Es una reforma que ya era jurídicamente viable, ya es vigente desde hace un buen rato, y en realidad se está implementando, entonces, lo que sucedió ayer pues pone fin a la discusión a esta narrativa, en donde pareciera que teníamos a la ciudadanía confundida entre quién estaba en lo correcto”, declaró.

Agregó que si hay opositores a la reforma judicial, los instó a presentar su contrarreforma y a respetar los mecanismos que la propia Constitución tiene para ello, ya que una sentencia incluso si fuera de la Suprema Corte no alcanza para modificar el texto constitucional.

La Constitución es lo que nos protege en última instancia y para modificarla, por ello se requiere un procedimiento muy complejo en donde intervienen muchos actores y no nada más con una simple resolución”, dijo Alejandra Spitalier.

Ministros sobreseen proyecto de inconstitucionalidad contra reforma judicial

La reforma judicial se mantiene vigente, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pronunció sobre el tema y desechó el proyecto del ministro Alcántara Carrancá proponía eliminar de la reforma la elección por voto popular de jueces y magistrados, a quienes también considera que no se les debe de reducir el salario.

Debido a que no se logró la mayoría calificada de ocho votos, los ministros desestimaron las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma tras su aprobación en el Congreso. Esto significa que el máximo tribunal ya no entrará a revisar el fondo del asunto, por lo que no se pronunciará sobre los temas planteados por el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, como la propuesta de invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados.

Esto luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán rompió con el bloque mayoritario, pues dijo que la Corte no debía revisar las impugnaciones contra la reforma judicial.

